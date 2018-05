KV Oostende boekt ruime zege bij Eupen

KV Oostende heeft op eenvoudige wijze de drie punten gepakt op het veld van Eupen. De Kustboys kwamen in de eerste helft op voorsprong via Zivkovic. In de tweede helft walsten de bezoekers over de Panda’s en werd het nog 0-4. Daardoor springt KVO in Play-off 2B over de Eupen naar de vierde plaats. Bekijk de videosamenvatting van de match vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Voor Eupen en KV Oostende is Play-off 2 eigenlijk al gedaan. Beide ploegen zijn niet meer in de running voor de groepswinst. Dan maar het seizoen met een positieve noot proberen af te sluiten en dus stapten ze bij de Kustboys op de bus voor hun verste verplaatsing van het seizoen voor de voorlaatste speeldag van het jaar. Met vooral achterin een pak afwezigen: Lombaerts (teen) en Tomasevic (rug) zijn geblesseerd, Bossaerts is geschorst na zijn rode kaart terug Lokeren. Met ook nog Bjelica in de lappenmand moest coach Custovic zich in de defensie uit de nood helpen met Capon en Bushiri. Ook bij thuisploeg Eupen moest Makelélé puzzelen met de geschorste Schouterden en 6 geblesseerden waaronder Koné en Leye.

Dat er nog maar weinig op het spel stond, was te merken aan de intensiteit waarmee beide ploegen aan de match begonnen. Pas na achttien minuten was kreeg Canesin een eerste bal tussen de palen. Niasse bracht redding en de doelman zou later ook nog goed tussenkomen op een pegel van Rezaeian en kopballen van Musona en Bushiri.

Moed

De sterke prestatie van de Eupense keeper gaf de Eupense ploegmaats moed. Vlak voor het rustsignaal kwamen ze twee keer dichtbij de goal, maar Raspentino en Nkaka kregen de bal niet tussen de palen. Dat lukte aan de overkant wel en dit keer was het wel bingo. Zivkovic scoorde het openingsdoelpunt. Daar kon de videoref - na een claim voor buitenspel bij Eupen - niets aan veranderen.

Eupen moest dus vol aan de bak als het geen vijfde nederlaag wilde lijden in deze play-offs en dat pakte Valiente iets te serieus. Hoewel hij al een gele kaart pakte in de eerste helft ging de Spanjaard met een gestrekt been in duel. Ref Laforge hield Valiente op het veld.

Penaltymisser

Maar ook met elf slikten de Panda’s een tweede tegentreffer. Niasse rekende te veel op een voorzet van Musona en toen de Zimbabwaan de bal richting doel schoot, was de doelman zo verrast dat hij het leer via de lat in eigen doel tikte. Musona kon even later de match helemaal monddood maken, maar vanop de penaltystip trapte hij over.

De aanvaller - die een kwartier voor het einde naar de kant ging - mocht blij zijn dat ze bij de thuisploeg geen efficiënte dag beleefde. Diallo en Raspentino kregen twee huizenhoge kansen, maar vergaten te scoren. En als ze bij de zwarthemden geen spanning in de match konden brengen, zorgde Rezaeian maar voor een welgemikt genadeschot in de rechterbenedenhoek: 0-3. Twee minuten voor het einde tikte invaller Gano ook nog eenvoudig de 0-4 binnen. Zo werd het voor KVO nog een toffe terugreis naar de kust.