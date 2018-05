Antwerp slikt nul op zes tegen STVV in Play-off 2 en mag nu (bijna) met vakantie

Antwerp is er niet in geslaagd een en ander recht te zetten tegen Sint-Truiden, dat enkele weken geleden nog kipkap had gemaakt van de Great Old (4-0). De troepen van coach Laszlo Bölöni speelden zeker niet slecht, maar twee rake Haspengouwse klappen nekten Antwerp al voor de rust. Daar kon de fraaie aansluitingstreffer van Jaadi niets meer aan veranderen: 1-2. De Great Old mag zo helemaal een kruis maken over poulewinst in Play-off 2 en stilaan de valiezen pakken voor het zomerreces.

Antwerpcoach Laszlo Bölöni mag Play-off 2 dan maar niets vinden, tegen Sint-Truiden greep de Roemeen alvast terug naar Sinan Bolat als sluitstuk. Geen Jens Teunckens in doel dus. De huurling deed het zeker niet slecht tegen Eupen, maar Bölöni was duidelijk niet omvergeblazen door diens prestatie. Dat liet de Antwerp T1 al uitschijnen tijdens zijn persmoment afgelopen vrijdag. Ook Reda Jaadi, woensdag nog goed voor de beslissende assist, kwam in de ploeg, net als de jonge Mendy en - dat leek ons de logica zelve met zijn voetballend vermogen - Siani. Habran verdween dan weer naar de bank. De licht geblesseerde Haroun ontbrak op het appel. Of al dat geschuif zou volstaan voor winst, laat staan Lokeren alsnog het vuren aan de schenen leggen, dat moest nog blijken.

Op twee speeldagen van het reguliere einde had de Great Old er alvast nog steeds en meteen zin in. Mocht het, na de 4-0 in Haspengouw? Bölöni vindt revanche nemen iets voor dwazen, maar neem van ons aan dat Antwerp zeker een en ander wilde rechtzetten. Voor STVV werd het alvast snel veelvuldig ballen wegpompen. Al leek Legear het aan de overkant al even snel op een diefje te zullen doen. Jaadi had voor Antwerp dan weer iets moois in gedachten, maar de uitvoering ontbrak helemaal. Owusu bleek te onzorgvuldig tijdens zijn vrijtrap. Even voor het halfuur wist de ervaren en lepe Legear dan toch de 0-1 voorbij Bolat te schuiven. Maar Antwerp van slag? Zeker niet, want onder meer Mendy en Owusu bleven goed de combinatie zoeken. Meer zelfs: diezelfde Owusu trapte op een haar na de assist van Jaadi naast. Kansen en animo bij de vleet dus, al bleef de Bosuil op de honger zitten. Al zeker toen Legear Akpom de 0-2 op het hoofd lepelde. De helemaal vrijstaande Akpom kopte ook nog eens snoeihard op de paal. Wat kwam de Great Old daar weer goed weg! De afgang was anders dan al compleet geweest. Nochtans was Antwerp tot dan zeker niet slecht bezig, al was het allemaal een beetje mak. Vooral de afwerking leek nergens op, dat moet ook Bölöni hebben gezien. Niangadou - deed die ook mee? - legde nog een keer aan voor de koffie, maar Pirard was helemaal niet verontrust.

Na de rust wel weer veel goede wil, maar de 1-2 van Jaadi - een fraai gekruiste lage streep - deed de Bosuil toch wel even schrikken. En helemaal wakker worden. Antwerp draaide meteen wat vlotter én gretiger. Maar Jaadi zag zijn tweede van de avond over de kooi van Pirard zoeven. De Great Old gaf niet af in een alweer zinderende en met duizenden lichtjes versierde Bosuil, maar de precisie ontbrak toch andermaal te vaak. Bovendien viel ook Batubinsika geblesseerd uit. Alweer een verdediger minder. Het zal Bölöni niet vrolijker hebben gemaakt. Nu nog een keer naar de zee als afsluiter. Voor een strandwandeling of om KV Oostende het leven zuur te maken? Dat valt nog af te wachten en dus moeilijk te voorspellen. Maar als Antwerp het seizoen even mooi wil afsluiten als het deze campagne begon én (tijdens meerdere momenten) afhaspelde, dan weet de Great Old wat haar te doen staat aan de kust.