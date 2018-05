Lokeren wint verdiend van klungelend Beerschot-Wilrijk en is zeker van finale Play-off 2

Lokeren leek op de negende speeldag in de B-reeks van Play-off 2 over Beerschot-Wilrijk te walsen met goals van Cevallos en Hupperts in de eerste tien minuten, waarbij de bezoekende defensie niet vrijuit ging. De bezoekers maakten echter gelijk met doelpunten net voor en net na rust, waardoor het toch weer spannend werd op Daknam. Toen doelman Romo echter de bal ongelukkig in eigen doel werkte, brak de veer bij de bezoekers en in het slot maakte Söder er nog 4-2 van. Door deze zege is Lokeren zeker van een plaats in de finale want naaste achtervolger Antwerp verloor in eigen huis van STVV. In die finale op 23 mei wacht Zulte Waregem, dat reeks A overtuigend won en voor eigen volk mag aantreden.

“Ik ben benieuwd of alles even vlot zal verlopen nu we uitzicht hebben op de finale”, vroeg Lokeren-trainer Peter Maes zich voor de wedstrijd af. De vrees van de Limburger was ongegrond. Zijn manschappen schoten verschroeiend uit de startblokken, al werden wel een handje geholpen door defensief geklungel van De Jonghe. De verdediger kopte te kort terug, Cevallos was er als de kippen bij om het foutje af te straffen. Lokeren al vroeg op rozen. De reactie van Beerschot-Wilrijk liet niet lang op zich wachten. De lage schuiver van Dom vloog maar centimeters naast het doel van De Wolf. Toch kwam Lokeren enkele minuten later op een dubbele voorsprong. Cevallos, alweer hij, zette Hupperts alleen op weg. De Nederlandse flankaanvaller knalde kurkdroog binnen. Maar wat was het genieten van Cevallos. De Ecuadoraanse middenvelder ontpopt zich steeds meer tot draaischijf van dit Lokeren en zit intussen al aan vijf doelpunten en drie assists. Eviva Cevallos. Wedstrijd gespeeld, zou u denken. Lokeren op cruisecontrol naar groepswinst in hun poule.

Lokeren controleerde de wedstrijd. Beerschot-Wilrijk stelde daar bijzonder weinig tegenover. En toch liet Lokeren zich in de eerste helft nog in slaap wiegen. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot het licht bij Filipovic even uitging. De Kroatische verdediger miste zijn interceptie compleet. Hij wilde zijn foutje rechtzetten. Iets te enthousiast. Hij maaide Abaz neer in de zestien. Ref Lardot twijfelde geen seconde en wees naar de stip. Een correcte beslissing. Van Hyfte bleef koel en trapte de aansluitingstreffer vanop de stip tegen de touwen. Kregen we terug spanning in deze wedstrijd?

Ja, zo bleek kort na rust. De pas ingevallen Octavio schoot de bezoekers na amper één minuut op gelijke hoogte met een lage schuiver. Alles te herdoen voor de manschappen van Peter Maes. Het signaal voor Lokeren om opnieuw een versnelling hoger te schakelen. De tricolores gingen opnieuw op zoek naar de voorsprong en grepen de bezoekers bij de keel en versierden kans na kans. Hupperts kon niet besluiten, De Ridder knikte via de grond over en trof de paal, Cevallos stuitte op doelman Romo en de volley van Michel vloog centimeters naast. Ja, er hing een doelpunt in de lucht. En wanneer de nood het hoogst is, is Miric nabij. De onfortuinlijke Servische aanvaller duwde via de paal en het hoofd van doelman Romo de voorsprong op het bord. Lokeren speelde de wedstrijd volwassen uit. In het slot zette Söder de eindstand nog op het bord, na tussenkomst van de VAR.

Dankzij deze overwinning is Lokeren zeker van groepswinst in poule B van Play-off 2. De manschappen van Peter Maes spelen op woensdag 23 mei de finale in en tegen Zulte Waregem, de andere groepswinnaar.