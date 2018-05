Anderlecht ook onderuit in Gent: Moses Simon trapt Buffalo’s richting vierde plaats

AA Gent heeft Anderlecht een flinke tik verkocht in de strijd voor de tweede plek. De Buffalo’s wonnen in eigen huis van paars-wit met het kleinste verschil. Moses Simon scoorde in de tweede helft het enige doelpunt. Daardoor zijn de Gentenaars alleen vierde. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Anderlecht mocht nog een sprankeltje hoop koesteren op de titel, maar dan moest alles wel meezitten in de komende matchen. Dus leek de tweede plek een haalbaarder doel voor de Brusselaars. Dan moest het hopen dat Standard niet won van Club Brugge, maar dan moest het vooral zelf de drie punten pakken op het veld van AA Gent. En dat zonder de geschorste Adrien Trebel centraal op het middenveld waardoor Leander Dendoncker een rij opschoof. Ook Gerkens en Saelemaekers kregen een basisplaats. Bij Gent verraste coach Yves Vanderhaeghe door Thomas Foket, net fit, meteen in de basis te droppen.

Bij Anderlecht speelden ze voor het eerst in hun nieuwe uitshirt, maar daar moesten ze bij de bezoekers toch even aan wennen. De eerste kansen waren na amper zes minuten voor de Buffalo’s, maar twee keer stond Matz Sels pal. Vooral zijn laatste save was fantastisch. Het waren de ex-Gentenaars bij paars-wit die in het openingskwartier de hoofdrol speelden. Na elf minuten moest Kenny Saief echter naar de kant met een blessure.

Foto: BELGA

Hakbal

Na nog kansen van Kubo en Verstraeten herstelde Anderlecht het evenwicht in de partij. Met twee kansjes voor Gerkens als gevolg, maar de grootste paars-witte, of in dit geval pasteloranje, gevaar kwam van Lukasz Teodorczyck. De Pool kreeg de bal voor doel, maar stond nog met de rug naar doel. Met een onortodoxe hakbal pakte hij iedereen bij Gent op snelheid, maar de bal rolde naast. Met ook nog een te hoog schot van Gerkens verdienden de bezoekers vlak voor rust toch de voorsprong.

En daar zal Gent-coach Vanderhaeghe niet mee hebben kunnen lachen. Alsof hij tijdens de pauze een stevige uitbrander had gegeven, kwamen de Buffalo’s opvallend scherper uit de kleedkamer. Dat in combinatie met nog een halfslapende Anderlecht-defensie leverde meteen een kans op. Na een snelle vrije trap dook Andrijasevic in de rug van Spahic, maar Sels lag in de weg. Op de daaropvolgende corner trapte Verstraeten rakelings over de deklat. Ook Simon kon zijn schot niet kadreren.

Op de counter

Anderlecht hield zo nog stand, maar dat zou niet lang meer duren. Vijfentwintig minuten voor tijd gooide Yaremchuk na een omschakeling de bal perfect voor doel en aan de tweede paal trapte Simon dit keer wel tegen de netten: 1-0. En de Gentse aanvalsgolven bleven komen. Drie minuten later moest Sels een poging van Kubo onder zijn deklat weghalen.

En Kalinic? Die beleefde een tot dan toe rustige tweede helft. In minuut zeventig leek hij zich toch te moeten opmaken voor een redding met het schot van Saelemaekers, maar onderweg belandde de bal pardoes op de rug van Teodorczyck. De grootste dreiging kwam nog via een kopbal van Ganvoula, maar het leer zeilde enkele meters naast. Ook de powerplay van Anderlecht op het einde leverde niets meer op. De grootste kans kwam zelfs nog op naam van Gent, maar Kubo zag zijn verre lob net over het lege doel botsen.

Het bleef 1-0 en daardoor laat Anderlecht de kans liggen om over Standard te springen naar de tweede plaats. AA Gent is dankzij de drie punten en de zege van Genk tegen Charleroi alleen vierde.