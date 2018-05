Genk rukt zich los van laatste plaats met ruime zege tegen Charleroi

KRC Genk heeft zich met overtuiging weggerukt van de laatste plaats in Play-Off 1. De Limburgers wonnen met duidelijke 4-1 cijfers van Sporting Charleroi, dat de rode lantaarn overneemt. Door de overwinning van Gent tegen Anderlecht blijft de opmars van de blauwwitten beperkt tot naar de vijfde plaats.

Philippe Clement dropte Aly Samatta en verving de geschorste Ibrahima Seck door Dries Wouters. Gaetan Hendrickx kreeg bij de bezoekers nog eens een basisplaats. De opdracht voor beide teams was duidelijk: alles inzetten om zicht te houden op de vierde plaats. Dat de wedstrijd dan ook moeilijk op gang kwam, was niet verrassend. De eerste echte kans kwam op naam van Samatta, die net niet Nicolas Penneteau kon omspelen na een te korte terugspeelbal. Joseph Aidoo verschalkte bijna zijn eigen doelman, Mamadou Fall schopte door een bos van benen maar tegen zijn eigen ploegmakker Rezaei. Alejandro Pozuelo trok de handrem op de wedstrijd op na 24 minuten.

De Spanjaard legde de 1-0 met gevoel op het hoofd van Samatta, die bedankte voor de basisplaats met zijn zesde goal van het seizoen. Lang bleef de score niet staan, want Christian Benavente bewees nog maar eens dat hij één van de smaakmakers van de vaderlandse competitie kan zijn. De Peruviaan mikte met zijn mooie linker de 1-1 met haarscherpe precisie voorbij de verdediging en Vukovic. Leandro Trossard dacht: “Dit kan ik ook”. Dus mikte de flankspeler na een scherpe combinatie met Ruslan Malinovskiy met zijn rechter de derde goal in tien minuten tijd in de verste hoek. Genk probeerde het gaspedaal meermaals in te duwen, al verliep alles bij de rust op schema. Gent stond immers gelijk tegen Anderlecht.

Genk wilde zo snel mogelijk een rustgevende 3-1, Charleroi zocht nadrukkelijk de gelijkmaker. Die intenties zorgden voor een leuke tweede helft, waarin de jarige Bart Vertenten ook af en toe moest ingrijpen na een venijnige overtreding. De ketchuptheorie van Clement pakte bij Samatta, want na een droge periode sinds november scoorde de Tanzaniaan op het uur al zijn derde goal in twee wedstrijden. De spits snoepte Francis N’Ganga de bal af en vloerde koeltjes Penneteau. Genk leek op rozen te staan, maar kreeg vijf minuten later slecht nieuws uit Gent waar Moses Simon Gent op voorsprong zette. Zelf deden de Genkies gewoon verder met hun taak. Trossard met een opwippertje richting Ndongala, die zijn ex-ploeg mooi verschalkte met een mooie controle met rechts en een gelukkig schotje met links dat via de voet van Penneteau in doel hobbelde. Genk probeerde de geruststellende voorsprong zelfs nog uit te breiden, Clement gooide zelfs nog dribbelkonten Siebe Schrijvers en Edon Zhegrova in de strijd. Een doelpunt vieren deed de Luminus Arena niet meer, maar toch kan Genk opgelucht ademhalen één speeldag voor het einde van de play-offs.