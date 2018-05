Videoref beslist titelstrijd: Club Brugge kampioen na controversiële gelijkmaker tegen Standard

Club Brugge heeft zich op de voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League tot landskampioen gekroond na een 1-1-gelijkspel tegen Standard. Tekenend voor het ganse seizoen bleek de VAR ook nu doorslaggevend: de videoref keurde de gelijkmaker van Jelle Vossen vlak voor rust immers goed, ondanks discutabel handspel van Ruud Vormer in de voorafgaande fase… De Rouches kwamen die opdoffer nooit helemaal te boven en konden in de tweede helft geen aanspraak meer maken op de zege. Al bij al dus een verdiend punt voor de verdiende kampioen, alleen jammer dat er ook nu weer een wrange nasmaak achterbleef door de VAR.

Bij Standard waren Fai en Koutroubis geschorst, Agbo en Pocognoli verschenen zo nog eens aan de aftrap. Marin was nog geblesseerd. Ook Club-coach Leko voerde enkele wijzigingen door: Vanaken en Vormer kwamen zoals verwacht in de basis, Diaby was opnieuw fit maar startte op de bank.

Standard was oppermachtig in de eerste helft, zette de bezoekers constant onder hoge druk en kwam verdiend op voorsprong. Luyindama klom het hoogst bij een nieuwe hoekschop maar buffelde het leer recht op Horvath, Laifis kon de rebound wel binnenknikken: 1-0 na amper alf minuten!

De Rouches waren gretiger en drukten de leider weg. Edmilson stormde op Poulain af en vuurde een raket af vanuit een schuine hoek maar Horvath bokste met beide vuisten weg. Emond kreeg de bal niet goed onder controle en besloot vervolgens recht op de Amerikaanse goalie. Carcela zette Nakamba in de wind en haalde meteen uit met links, zijn schot zoefde maar rakelings over de kooi van Horvath.

Na het halfuur kwam de competitieleider beter in de match maar Ochoa pareerde tot twee keer toe de inzet van Wesley. Vlak voor het rustsignaal raakte Vormer de bal met zijn arm, Vossen nam vervolgens Ochoa tegenvoets te grazen: 1-1. Ondanks het raadplegen van de VAR werd de treffer toch goedgekeurd.

Foto: BELGA

In blessuretijd leek Standard nog wel de 2-1 te hebben gescoord maar Mpoku werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Het Luikse publiek was razend, Club trok op titelkoers de kleedkamer in.

Rouches aangeslagen

De opdoffer vlak voor rust was duidelijk hard aangekomen bij de Rouches: het duurde even vooraleer ze op zoek trokken naar een tweede treffer. Sa Pinto haalde Mpoku naar de kant, Carlinhos moest voor nieuwe impulsen zorgen. Club had de wedstrijd echter onder controle en Dylan Cools kwam dicht bij de 1-2 toen hij zijn voet zette tegen een botsende voorzet van Diatta, Ochoa redde echter met een save.

Pas in de 71e minuut kon Standard nog eens dreigen: vanuit stand haalde Edmilson verschroeiend uit, Horvath zat er echter nog net met zijn vingertoppen aan...

Timmy Simons (41) redt de meubelen

Leko haalde doelpuntenmaker Vossen nog naar de kant en bracht met Timmy Simons een brok ervaring in de ploeg om de Luikse stormloop op te vangen.

Foto: BELGA

Standard kon echter amper dreigen: een schot van Carcela werd afgeblokt en ook zijn vrije trap zeilde over het doel van Club. Simons keek nadien nog naar één speler: Carcela...

Opstootjes

In het slot kwamen er nog enkele opstootjes na harde ingrepen van Poulain en Mechelen en tijdrekken van Vanaken bij zijn wissel. Gevoetbald werd er niet meer maar toch werden het nog spannende slotminuten.

Op de counter miste Wesley nog de 1-2 maar Club hield stand en kroonde zich tot kampioen, waarna er meteen een blauw-zwart feestje losbarstte op het veld. En dat tot grote frustratie van de Luikse fans.

Slotspeeldag overbodig voor Club, niet voor Standard

In de stand heeft Club Brugge nu 46 punten en kan op de slotdag niet meer worden bijgehaald door Standard (42) of Anderlecht dat (40) dat met 1-0 onderuit ging in Gent. Op de slotdag ontvangt Club nog AA Gent maar die “Slag om Vlaanderen” is louter nog voor de statistieken.

Standard moet nog naar Charleroi en pakt daar best punten wil het tweede blijven, want Anderlecht ontvangt zondag nog Genk.