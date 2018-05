Moeskroen vernedert OHL en stelt derde plaats in Play-off 2A veilig

Met een klinkende 5-0 zege tegen OHL heeft Moeskroen zijn seizoen in schoonheid afgesloten en de derde plaats in Play-off 2A veiliggesteld. Alle doelpunten vielen in de eerste helft, waarin OHL onwaarschijnlijk zwak voor de dag kwam.

Van in de eerste minuten was het duidelijk: OHL was slapper dan zomaar slap. Zowel coach Nigel Pearson als zijn spelers hadden nochtans de ambitie uitgesproken om met drie punten de zomerstop in te gaan, maar dat liep even anders. Al na zes minuten trapte Club Brugge-huurling Rotariu na een verre uittrap van Moeskroen-doelman Butez op doel, Mbombo raakte hem nog aan en kreeg de 1-0 op zijn naam. Met een afgemeten voorzet vanop links bediende Huyghebaert nadien Spahiu, die zomaar vrij mocht koppen, en de score verdubbelde.

Vier minuten na de 2-0 was nummer drie al daar. Amallah kon los door de Leuvense defensie lopen en knalde de 3-0 tegen de touwen. Twee minuten voor de pauze redde doelman Gillekens een kopbal van Mezague, maar Diedhiou kon afwerken in de rebound. Nog geen minuut later kon Mohamed aanleggen op aangeven van Spahiu, Gillekens ging niet vrijuit want had geen antwoord op een eerder zwak schot. Nog voor de pauze stond een 5-0 forfaitscore op het bord.

Na de rust viel de wedstrijd stil. Niet dat OHL echt overnam, maar Moeskroen duwde het gaspedaal niet verder in en controleerde rustig uit. Excel pakt de derde plaats in groep A, OHL behoudt zijn vierde plaats.