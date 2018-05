Twee mooie goals én een optreden van de VAR: Kortrijk en Waasland-Beveren eindigen seizoen in schoonheid

KV Kortrijk heeft Play-off 2 afgesloten met een 1-3-overwinning op het veld van Waasland-Beveren. De Kerels scoorden via Jérémy Perbet, een knappe goal van Abdul Ajagun en een kopbal van Medjon Hoxha. Tussenin kreeg Victorien Angban rood voor de thuisploeg, die desondanks nog sterk kwam opzetten. Nana Opoku Ampomah scoorde met een heerlijk schot maar Isaac Thelin miste, na ingrijpen van de videoref, een penalty voor de mannen van de Freethiel.

De groepswinnaar was al lang bekend. Toch stond er voor beide ploegen wel degelijk nog iets op het spel. Waasland-Beveren ging op zoek naar eerherstel na de pandoering tegen Zulte Waregem. Bij Kortrijk streed Chevalier nog voor de topschutterstitel. Het Franse enfant terrible kwam niet tot scoren, waardoor Harbaoui de Gouden Stier in ontvangst mag nemen.

Waasland-Beveren toonde een kleine reactie na de blamage. “Het geluk van in het begin van het seizoen is wat weg”, vertelt interim-coach Dirk Geeraerd. “Deze groep zat mentaal aan de grond. Het was niet makkelijk om een strijdbaar elftal tussen de lijnen te krijgen. De schrik om af te gaan zat er in. Toch hebben wij een goede prestatie geleverd. Als we die penalty niet missen, komen we op gelijke hoogte.

Op slag van rust liet Angban zijn ploeg in de steek. De Ivoriaanse middenvelder ging op het achterwerk van Perbet staan. Terecht rood. Misschien een afscheid in mineur voor de Chelsea-huurling op de Freethiel? Eerder opende Perbet de score na een afleggertje van De Smet. Kort na rust leek de wedstrijd gespeeld toen Ajagun op een afvallende bal raak trof. Ampomah lukte de snelle aansluitingstreffer met een pareltje. De Ghanese flankaanvaller nam een lange bal ineens op de slof. Thelin liet vanop de stip, na ingrijpen van de VAR, de gelijkmaker liggen. Hoxha zette de eindstand op het bord.