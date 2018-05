Hernan Losada bezorgt zichzelf gedroomd afscheid met assist en goal voor Beerschot - Wilrijk

Beerschot-Wilrijk heeft afscheid genomen van Playoff 2 met een eerste zege (3-1). De afscheidnemende Hernan Losada kroonde zich tot man van de match met een assist en een goal voor de thuisploeg. Het Kiel trakteerde de Argentijn op een staande ovatie. Eviva Losada!

“Gracias, Hernan Losada”, zo titelde het voetbalstuk in het Olympisch stadion vanavond. Bedrijf nummer drie voor de Argentijn op het Kiel, meteen zijn laatste tussen de lijnen. Al twijfelt niemand er aan dat hij ooit aan de zijlijn te zien zal zijn in een andere rol.

Natuurlijk moest er nog gevoetbald worden, en ja, de hele Beerschotfamilie wilde graag een eerste driepunter binnenrijven in play-off-2, maar het afscheid van de Kielse publiekslieveling stond toch centraal. Hij betrad als laatste het veld en kreeg een uniek shirt met het gouden nummer 17 overhandigd van zijn vader. Op sportief vlak was het enige plekje van belang in poule B van play-off-2 al aan Lokeren toegewezen.

De Eupense slechteriken namen hun rol ernstig en speelden –zoals het echte slechteriken betaamd- in het rood. De schijnwerpers bleven echter gericht op Hernan Pablo Losada. Eerst deed hij het zelf –Niasse kon zijn schot niet klemmen-, nadien speelde hij gepast in op Zoua, die met een hakje zijn spitsbroeder Mbombo in stelling bracht. De Congolees miste zijn plaatsbal volledig. Op het kwartier was het wel raak: wie anders dan Losada stuurde met een loepzuivere assist Mbombo het straatje in: die werkte nu wel beheerst af. Even voordien maakte Romo een knal van Koné onschadelijk en was de omhaal van Peybernes mooi uitgevoerd maar ongevaarlijk. De voorsprong inspireerde Zoua tot een schicht, over het doel gebokst door Niasse. Iets voor het half uur mocht Toyokawa zich achter de bal zetten. De Japanner krulde het leer heerlijk via de lat in doel. Romo stond aan de grond genageld.

De eerste scène na de pauze was paars-wit getint: Losada zette de actie op. De kopstoot van De Jonghe ging over. Aan de overkant hield Romo Toyokawa van zijn tweede doelpunt. Het was wachten tot minuut 73 op een happy ending. Omgerekend zeventien minuten voor tijd –kan het symbolischer?- jaste Losada zijn 101stedoelpunt als prof tegen de touwen! “E viva Losada” rolde van uit de tribunes. Het begin van een even spetterend als emotioneel slot: Losada schudde nog een assist voor de ingevallen Okotie uit de voeten. Fraai in de verste hoek geplaatst door de Oostenrijker. Met een 3-1-tussenstand was de buit binnen en volgden nog twee wissels: de afscheidnemende Romo kreeg applaus van alle banken, maar dé apotheose van de avond was de wissel van Hernan Losada. De Mexican wave ging rond en het –voor één keer- Argentijnse carnaval op het Kiel was gestart. Na het laatste fluitsignaal sprak Hernan Losada het legioen nog toe van uit de middencirkel en bedankte iedereen voor de steun. Ook Jaric Schaessens, Rafa Romo en Arjan Swinkels werden nogmaals in de bloemetjes gezet.