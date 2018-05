IJzersterk Genk speelt Zulte Waregem van de mat in finale Play-offs en mag volgend jaar Europa in

Het allerlaatste Europese ticket is voor Racing Genk. De Limburgers domineerden in de eigen Luminus Arena tegen Zulte Waregem, de winnaar van Playoff 2, en wonnen met 2-0. Samatta en Uronen zorgden in de eerste helft voor de doelpunten. Genk mag zich opmaken voor de tweede voorronde van de Europa League, Essevee blijft met lege handen achter.

Beide teams wisselden twee spelers vergeleken met hun vorige partij. Bij Genk werd de geschorste Nastic vervangen door Uronen, terwijl Malinovskiy uit schorsing terugkeerde en de plek van Wouters innam. Aan de overzijde hadden Derijck en Hamalainen allebei last van de adductoren: hun vervangeers waren Walsh en Bjordal. Al zal de schrik er bij Zulte Waregem zeker ingezeten hebben nadat het amper vier dagen geleden een slopende Playoff 2-finale had gespeeld.

Fris Genk

De frissere Genkenaren namen vanaf het begin de partij in handen onder impuls van toptalent Trossard, terwijl ook de teruggekeerde Malinovskiy zich erg gretig toonde. Genk kampeerde op de helft van Zulte Waregem en na iets meer dan een kwartier gebeurde het onvermijdelijke. Trossard kapte zich goed vrij en schoot voorlangs, maar de vrijstaande Samatta kon aan de tweede paal de bal alsnog tegen de netten tikken. Zulte Waregem hapte naar adem en leek vlak voor het halfuur eindelijk wat in de wedstrijd te komen. Net op dat moment maakte Uronen er echter 2-0 van. De Fin ontvaing de bal van Pozuelo, kapte doelman Bossut uit en duwde het leer binnen.

Op een hoekschop kon Essevee toch eens dreigen toen Vukovic zomaar de bal loste, maar De Pauw kon niet op doel besluiten. In het restant van de eerste helft had al het doelgevaar toch een blauwwitte kleur, maar zowel Trossard als Pozuelo konden de 3-0 niet tegen de netten tikken. Samatta had die 3-0 vlak voor de pauze maar voor het binnentikken toen hij alleen de diepte in werd gestuurd, maar de Tanzaniaan besloot onbegrijpelijk naast. 2-0 was dan ook de ruststand.

Veel kansen, geen doelpunten

In de tweede helft was het meer van hetzelfde: Genk was duidelijk de betere ploeg, maar kon de beslissende 3-0 maar niet tegen de touwen werken. Trossard toverde allerlei prachtige acties en doelpogingen uit de voeten, maar scoren kon de jongeling niet. Meer dan een zeldzame counter van Harbaoui konden de bezoekers niet bij elkaar voetballen. Ook in het slotkwartier konden Malinovskiy, Trossard en Pozuelo opnieuw niet scoren. 2-0 zou uiteindelijk de eindstand blijken, al had de score veel groter kunnen zijn.

Racing Genk mag zich opmaken voor de tweede voorronde van de Europa League op 26 juli. Zulte Waregem moet het volgend seizoen zonder Europees voetbal stellen.