Ja, Brazilië kan op Neymar rekenen op WK: wereldster scoort knappe goal bij comeback

De Brazilianen kunnen op hun beide oren slapen: Neymar is helemaal terug. Hun vedette maakte in de oefenpartij tegen Kroatië zijn rentree na een voetblessure en hij had slechts 25 minuten nodig om met een harde knal de Goddelijke Kanaries te scoren. Voor degenen die er nog aan twijfelde: Neymar zal er staan op het komende WK in Rusland.

Brazilië begon met het meeste pit, maar gaandeweg nam Kroatië de controle over. Lovren en Perisic kregen mogelijkheden op de openingsgoal, maar misten. Neymar viel bij de rust in en dat inspireerde de Seleção. Willian probeerde het eerst zonder succes, maar daarna sloeg Neymar zelf toe.

Amper 25 minuten na zijn invalbeurt toonde de invaller waarom hij zo belangrijk is voor de Goddelijke Kanaries door in zijn eentje twee Kroaten aan de praat te houden en nadien staalhard in het dak van het doel. Onhoudbaar voor Subasic.

En hoe! Neymar maakt met onderstaande goal tot nu toe het verschil in de vriendschappelijke ontmoeting met Kroatië. Overigens is de wedstrijd onderdeel van de ‘Brasil World Tour’ vandaar dat deze wedstrijd op Anfield gespeeld wordt. #BRACRO pic.twitter.com/3L9iqghNlz — Ingmar Bos (@IngmarBoss) 3 juni 2018

Met die knal trapte Neymar ook ineens alle twijfels rond zich af voor het komende WK. De Braziliaan is na een revalidatie van drie maanden nog maar net genezen van zijn voetbreuk en er hingen lange tijd vraagtekens over zijn fysieke paraatheid in Rusland. Maar met zijn gedroomde debuut bewees hij dat de voetbalgekke Brazilianen op hun beide oren mogen slapen.

Neymar kreeg in het slot nog een kans op de 2-0 maar toen stond zijn vizier minder scherp. De match eindigde uiteindelijk toch nog op 2-0 toen Casemiro in de extra tijd Roberto Firmino vond in de zestien en die legde in zijn eigen Anfield de eindscore vast.

Brazilië haalt opgelucht adem

Neymar liep eind februari met zijn club een breukje op in de voet en timmert sindsdien aan zijn terugkeer. Dat het goudhaantje van Paris Saint-Germain bij zijn comeback al onmiddellijk de weg naar doel vond is een opsteker voor bondscoach Tite, want Neymar moet in Rusland meer dan ooit het speerpunt zijn van het team. De Seleção opent het toernooi op 17 juni tegen Zwitserland. Nadien treffen de Brazilianen nog Costa Rica (22/06) en Servië (27/06).

Bij de Kroaten bleven Gent-doelman Lovre Kalinic en Club Brugge-verdediger Matej Mitrovic op de bank. Kroatië ontmoet in Rusland Nigeria (16/06), vicewereldkampioen Argentinië (21/06) en IJsland (26/06).