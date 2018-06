Mogelijke tegenstander Rode Duivels op WK klopt Zuid-Korea in oefenduel achter gesloten deuren

Senegal heeft maandag een laatste keer vertrouwen getankt op weg naar het WK in Rusland. De Senegalezen klopten in het Oostenrijkse Grödig in een oefenpot achter gesloten deuren Zuid-Korea met 2-0. Senegal is een mogelijke tegenstander van de Rode Duivels in de eventuele achtste finales op het WK.