WK-tegenstander Tunesië geeft in extremis zege weg tegen tien Turken, bizarre rode kaart zorgt voor chaos

Tunesië is een land dat we de komende twee weken van dichtbij in de gaten moeten houden aangezien de Rode Duivels er op 23 juni tegen spelen op het WK. In een oefeninterland tegen Turkije kwamen de Tunesiërs alvast niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

Bij Tunesië stond AA Gent-verdediger Dylan Bronn in de basis en die zag na tien minuten in de tweede helft Turkije op voorsprong komen via Cenk Tosun. De aanvaller van Everton zette een penalty feilloos om. Twee minuten later deed Anice Badri (ex-Moeskroen) de netten trillen voor Tunesië en nog eens twee minuten later gingen de poppen aan het dansen.

Tosun richtte zich plots tot een deel van het publiek in Zwitserland. Hij begon dingen te roepen richting enkele toeschouwers vlak achter de Turkse dug-out en kon nauwelijks bedaard worden door zijn ploegmaats. Tosun maakte zelfs een gebaar alsof hij iemand de keel wilde oversnijden. Turkse media melden dat de familie van Tosun het aan de stok kreeg met andere fans.

De Turk kreeg niet veel later een rode kaart onder zijn neus geduwd van scheidsrechter Fedayi San. Die was niet opgezet met het gedrag van Tosun. Tien minuten voor tijd maakte Ferjani Sassi er dan 2-1 van voor Tunesië, maar in de extra tijd dwong Caglar Söyüncü alsnog een gelijkspel af voor Turkije. Bij de Turken bleef reservedoelman Sinan Bolat (Antwerp) op de bank.