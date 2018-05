Dat noemen ze een comeback in stijl: Balotelli speelt eerste minuten voor Italië sinds 2014 en scoort meteen

Mario Balotelli is terug, en hoe. De Italiaanse spits van Nice maakte na vier jaar afwezigheid bij de nationale ploeg maandag zijn comeback tegen WK-ganger Saudi-Arabië. Na 21 minuten spelen al scoorde hij de 1-0 na een persoonlijke actie en geplaatst schot.

Hij is nog steeds maar 27, Mario Balotelli, maar de afgelopen jaren hoorden we niet meer veel van hem. Na geslaagde en minder geslaagde passages bij Inter, Manchester City, Milan (2x), Liverpool zit hij sinds 2016 bij het Franse Nice.

Een interland spelen zat er niet meer in: zijn laatste selectie dateerde al van november 2014. Door een blessure kon hij toen niet spelen, zodat zijn laatste speelminuten al van het WK 2014 dateerden. Daarna raakte hij door blessures en vormverlies op de sukkel en raakte Supermario niet meer in de selectie.

Comeback

Bij Nice vond het ‘enfant terrible’ van het Italiaanse voetbal stap voor stap zijn beste vorm weer: afgelopen seizoen maakte hij 18 doelpunten in de Ligue 1. Genoeg voor een comeback voor de Squadra Azurri, de Italiaanse nationale ploeg. En het was het al snel raak voor Supermario: na een slalom voorbij enkele Saudi-Arabiërs knalde Balotelli de bal netjes in de hoek. Het was zijn eerste goal voor zijn land sinds hij op het WK 2014 de beslissende treffer maakte in de 2-1 zege tegen Engeland.

Wie hoopte Balotelli te zien schitteren op het WK is eraan voor de moeite: de Italianen raakten in de barrages niet voorbij Zweden en moeten vanop de sofa volgen.