Oude bekenden tonen zich in oefeninterland: Anderlecht-flops schitteren, Brugge-miskoop pakt rood

Het clubvoetbal ligt achter ons, de focus ligt nu volledig op het internationale voetbal en het WK. Roemenië en Chili nemen niet deel, maar vonden het toch de moeite om een oefeninterland te spelen. En daarin toonden enkele oude bekenden uit de Jupiler Pro League zich.

Roemenië won de wedstrijd in het Sportzentrum Graz-Weinzödl in het Oostenrijkse Graz met 3-2. Nicolae “de man van tien miljoen” Stanciu (ex-Anderlecht) scoorde de openingstreffer na een fraaie actie (video vanaf 0:30). Niet veel later kreeg voormalig Club Brugge-speler Nicolas Castillo rood voor een slag aan een Roemeense tegenstander (video vanaf 1:40). Alexandru Chipciu, die weg mag bij paars-wit, luidde de tweede goal voor Roemenië in met een steal en een assist (video vanaf 4:05).