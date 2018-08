Manchester City klopt Chelsea en voegt Community Shield toe aan prijzenkast, Kompany valt in

Manchester City heeft het nieuwe seizoen met een positieve noot ingezet. In de strijd om de Community Shield, de Engelse Supercup, toonde de landskampioen zich een maatje te sterk voor bekerwinnaar Chelsea. The Citizens klopten The Blues met 2-0, dankzij twee doelpunten van Sergio Agüero. Vincent Kompany bleef bij Man City op de bank, terwijl Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Thibaut Courtois nog niet aansloten na het WK.

City versterkte zich deze zomer al met Riyad Mahrez en de van Leicester overgekomen Algerijn startte meteen in de basis. In afwezigheid van De Bruyne en David Silva werden de openingen verwacht van youngster Phil Foden en Bernardo Silva. Dat lukte uitstekend, want uitgerekend eerstgenoemde zette Agüero al na minder dan een kwartier op weg naar de openingstreffer. De Argentijn verschalkte vanop de rand van de zestien meter Willy Caballero een eerste keer. Een historisch doelpunt, want het was de 200e keer dat Agüero de netten deed trillen voor de Engelse landskampioen. Het bleef 0-1 in de eerste helft, al kwam City-goalie Claudio Bravo op slag van de rust wel heel goed weg toen hij een diepe bal verkeerd inschatte.

Na de rust kregen we een gelijkaardig beeld. Na iets minder dan een kwartier speelde City de verdediging van Chelsea op een hoopje. Ditmaal kroop Bernardo in de rol van aangever, Agüero verschalkte landgenoot Caballero een tweede keer. Chelsea was niet bij machte om iets aan de achterstand te doen, de kansen vielen vooral aan de overzijde te noteren. Caballero moest Agüero van een hattrick houden, de jonge invaller Brahim Diaz mikte naast en zag een volgende schot gepareerd worden door de Chelsea-goalie. Die moest ook nog gepast tussenkomen op een poging van Gabriel Jesus. Aan de zijde van City viel Kompany nog in, terwijl De Bruyne vanuit de tribunes toekeek. Hij zag dat Chelsea pas in de blessuretijd dichtbij een doelpunt kwam in twee warrige fases, maar het bleef 2-0.

