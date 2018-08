Eerste prijs is binnen: PSG walst over Tielemans en AS Monaco, Neymar speelt eerste minuten

Het is nog maar begin augustus en toch heeft Paris Saint-Germain al een eerste prijs gewonnen. De Parijzenaars, zonder Thomas Meunier, wonnen de strijd om de Franse supercup tegen AS Monaco. Het werd 4-0.

Geen Meunier en Neymar bij PSG, dat met een halve beloftenploeg startte. Wel in de basis: Gigi Buffon, Thiago Silva, Marco Verratti, Lassana Diarra, Adrien Rabiot en Angel Di Maria. Ook bij Monaco ontbraken heel wat vaste waarden. Youri Tielemans stond wel in de basis, naast onder andere Kamil Glik en Stevan Jovetic.

Het was PSG dat na een dik halfuur op voorsprong kwam in China (de wedstrijd werd gespeeld in het Shenzhen Universiade Sports Centre). Di Maria krulde een vrije trap enig mooi binnen: 1-0.

Di Maria with a beautiful free kick in the French Super Cup against Monaco pic.twitter.com/dd6g8gDRhS — Top 5 Goal (@Top5Gol) 4 augustus 2018

Niet veel later stond het al 2-0. De 20-jarige Christopher Nkunku deed de netten trillen voor de Ligue 1-kampioen. Na de pauze dikte Tim Weah (18), de zoon van George Weah, de score aan tot 3-0. In het slot maakte Di Maria er met zijn tweede zelfs nog 4-0 van.

Een kwartier voor tijd viel Neymar nog in bij PSG, goed voor zijn eerste minuten van het nog prille seizoen. Meteen prijs dus voor PSG en nieuwe coach Thomas Tüchel. Op zondag 10 augustus openen Les Parisien de competitie thuis tegen Caen. Monaco speelt een dag eerder bij Nantes.

Meunier volgde intussen de wedstrijd op zijn tablet: