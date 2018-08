Real Madrid gaat kopje-onder in verlengingen: Atlético pakt Europese Supercup na zinderende wedstrijd

Real Madrid is er niet in geslaagd om zijn eerste officiële wedstrijd onder kersvers coach Julen Lopetegui te winnen. In de strijd om de Europese Supercup moest het in het Estse Tallinn de duimen leggen voor stadsrivaal Atlético. Nochtans leek Real in de reguliere speeltijd op weg naar de zege, na een strafschopdoelpunt van Sergio Ramos, maar Diego Costa zorgde alsnog voor verlengingen. Daarin haalden Saul Niguez en Koke de trekker over: 2-4. In doel bij Real Madrid stond Keylor Navas, Thibaut Courtois zat nog niet in de selectie.

Hij was wel aanwezig in Tallinn, onze nationale nummer één. Maar Thibaut Courtois zag zijn nieuwe ploegmaats aan het werk vanuit de tribune. In doel stond dus voorlopig nog de Costa Ricaan Keylor Navas, op het debuut van Courtois is het nog een weekje wachten. Wie ook niet aan de aftrap stond, was WK-finalist en Gouden Bal Luka Modric. De Kroaat - die gelinkt wordt aan Inter - begon op de bank. Bij Atlético zette Diego Simeone nieuwkomer Thomas Lemar aan de aftrap. Vooraan rekende de Argentijn, die geschorst vanuit de tribunes moest toekijken, op Antoine Griezmann en Diego Costa.

De start van Atlético was verschroeiend. Costa won op een lange bal het luchtduel van Ramos, bleef in balbezit en ging rond Raphaël Varane. Vanuit een scherpe hoek leek scoren bijna onmogelijk, maar Navas ging te snel plat en Costa pegelde de openingstreffer na amper 49 seconden in doel: 0-1 en een droomstart voor Los Colchoneros. Navas en zijn defensie gingen niet vrijuit.

Real Madrid likte zijn wonden en vocht zich stilaan in de wedstrijd. In de strijd tussen Ramos en Costa ging het ondertussen gelijk op. Na een elleboog van eerstgenoemde pakte de aanvaller uit met een gemene tik aan zijn rechtstreeks tegenstander. Met het halfuur in zicht vond Real dan toch wat het zocht. Gareth Bale zette scherp voor vanop rechts, Benzema dook prima in de rug van zijn mannetje en verschalkte Oblak tegenvoets met het hoofd: 1-1. Real drukte door, maar scoren lukte niet meer voor de rust. Asensio kwam er nog het dichtst bij, maar plaatste de bal net naast.

6 - Karim Benzema has now scored in each of the six different competitions he has appeared in for Real Madrid, netting 193 goals in total. Critical. pic.twitter.com/UBrQrwqVwD — OptaJose (@OptaJose) 15 augustus 2018

Na de pauze kregen we een pittig eerste kwartier, het was een strijd op het scherp van de snee tussen de twee Madrileens topclubs. Het was wel tot na het uur wachten op een eerste kans, maar dan ging de bal plots op de stip. Op een hoekschop van Toni Kroos ging Juanfran ongelukkig met zijn hand naar de bal. Een terechte strafschop en Sergio Ramos klaarde koelbloedig de klus. De verdediger stuurde Oblak naar de verkeerde hoek en maakte er 2-1 van. Real Madrid leek op weg naar een eerste trofee onder Lopetegui.

Opnieuw Costa

Onder impuls van de ingevallen Modric leek Real de match onder controle te hebben, Oblak moest goed plat gaan op een poging van Benzema. Maar met Atlético ben je nooit klaar en Real kreeg dat nog eens in de oren geknoopt. Marcelo gaf tien minuten voor tijd de bal ongelukkig aan Juanfran, die Correa aanspeelde. Die kreeg het leer tot bij Costa en de spits scoorde van dichtbij zijn tweede van de avond: 2-2 en op naar verlengingen.

In die verlengingen stoomde Atlético gewoon door. Bij de Galacticos leek de veer gebroken en Los Colchoneros walsten over hun stadsgenoot. Na geklungel in de defensie bij Real tussen Varane en Ramos mocht invaller Partey voorzetten. Saúl stond op de goede plek, pakte de bal héérlijk op de slof en pegelde de 2-3 in de winkelhaak.

Nu was Real er helemaal aan voor de moeite en enkele minuten later mochten de boeken helemaal toe. Na een vloeiende aanval rondde Koke een voorzet van Vitolo met binnenkant rechts netjes af: 2-4 en de fans van Atlético mochten het feestje al inzetten. In de tweede verlenging probeerde Real Madrid nog wel, Modric zette Oblak aan het werk. Atlético gaf de zege echter niet meer uit handen. Het heeft zijn eerste trofee van het seizoen beet en wint voor de derde keer de Europese Supercup. Real Madrid heeft in het tijdperk na Zidane en Ronaldo nog wat werk voor de boeg.

