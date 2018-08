Wonderkind Mbappé redt Meunier en PSG van blamage in Ligue 1

In de Franse Ligue 1 ontbond Kylian Mbappe van PSG in de slotfase zijn duivels tegen Guingamp: eindstand 1-3. Bij de bezoekers uit Parijs stond Thomas Meunier in de basis, net als Di Maria, Neymar en Buffon.

Wat voor de vedetten uit de lichtstad een avondwandeling moest worden, werd dat allerminst. Na twintig minuten zette Nolan Roux de thuisploeg op voorsprong, met dank aan een heel zwakke borstcontrole van PSG-linksachter Colin Dagba.

Aan de rust mocht Kylian Mbappe invallen, en die creëerde al meteen een kans voor Di Maria. De doelman van Guingamp redde knap. Een strafschopfout op Neymar na een uitdagende dribbelbeweging werd koeltjes omgezet door de Braziliaanse balgoochelaar, en de bordjes stonden weer gelijk. Acht minuten voor tijd nam Mbappe alle twijfels weg met een mooie afwerking na een vakkundig in elkaar geweven aanval op de rand van de zestien.

Vlak voor affluiten kroonde Mbappe zich met zijn tweede van de avond tot matchwinnaar: met een snedige versnelling verschalkte hij de defensie van Guingamp, om de bal beheerst in doel te stiften.

