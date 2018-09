Youri Tielemans scoort in Franse topper maar ziet hoe Monaco de drie punten nog kwijtspeelt

Op de vierde speeldag van de Franse Ligue 1 heeft AS Monaco zondagavond met 2-3 verloren van Olympique Marseille. Youri Tielemans scoorde het eerste doelpunt voor de Monegasken.

Konstantinos Mitroglou (45. +1) zorgde er met een kopbaldoelpunt voor dat de thuisploeg met een achterstand ging rusten. Vlak na de pauze maakte Youri Tielemans (48.) gelijk voor Monaco. Vijf minuten later verdubbelde Falcao de score voor de ploeg uit het prinsdom. Het waren echter de invallers die de wedstrijd beslisten. Zo maakte Florian Thauvin in de 74e minuut gelijk. Valere Germain (90.), op dat moment drie minuten op het veld, schonk Marseille in extremis de overwinning. Tielemans zat dan al op de bank, hij werd vier minuten voor tijd gewisseld.

Foto: AFP

Monaco heeft zijn seizoensstart gemist. Na een 4 op 12 staat de uitdager van PSG op de 13e plek. Marseille sluipt de top 5 binnen en heeft 7 punten.