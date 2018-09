Thomas Meunier geeft assist voor Neymar, Mbappé scoort maar pakt ook rood

Thomas Meunier kwam op de vierde speeldag in de Franse Ligue 1 met PSG in actie tegen Nimes. De Rode Duivel lag aan de basis van de openingstreffer met een assist voor Neymar.

In Frankrijk ontving Nimes, met de 23-jarige Belg Baptiste Guillaume in de basis, koploper PSG, waar Thomas Meunier de 90 minuten volmaakte. De Parijzenaars schoten wakker met de rust in zicht: in de 36e minuut schotelde Meunier Neymar de openingstreffer op een presenteerblaadje voor, het Braziliaanse wonderkind tikte van dichtbij binnen. Kort daarna krulde Angel Di Maria een corner rechtstreeks in doel: 0-2.

In de 63e minuut schoot Sada Thioub de aansluitingstreffer enig mooi in de winkelhaak vanop de zestien. Zes minuten later ging de bal op de stip in het strafschopgebied van PSG, op aangeven van de VAR. Teji Savanier joeg de bal onhoudbaar voorbij Alphonse Areola tegen de touwen, en de bordjes stonden weer gelijk. Tien minuten voor tijd verloste Kylian Mbappe PSG met de 2-3: op een tegenaanval was hij sneller dan zijn verdediger, verwerkte een hoge crossbal van Neymar en vlamde de bal oog in oog met de keeper hoog in doel. Diep in blessuretijd kon Edinson Cavani nog aandikken tot 2-4.

De match eindigde in mineur, met een rode kaart voor Mbappe en voor Nimes-speler Teji Savanier. In de stand blijft PSG leider, Dijon kan op gelijke hoogte komen als het zaterdagavond wint van Caen.