Denayer en Lyon kloppen Marseille in spektakelmatch

Olympique Lyon heeft zondag in de Franse Ligue 1 met 4-2 van Olympique Marseille gewonnen. Onze landgenoot Jason Denayer stond de hele wedstrijd centraal in de verdediging bij Lyon.

Aouar (28.) opende middenin de eerste helft de score voor de thuisploeg, Thauvin (39.) maakte nog voor de pauze gelijk. Met twee doelpunten in negen minuten bracht Traoré (51, 60.) de schaapjes in de tweede helft op het droge voor Lyon. Vanop de stip maakte Fekir (74.) er later 4-1 van. In het slot verzorgde Jie (82.) de 4-2, maar die kwam te laat voor de bezoekers. Bij Marseille werd Caleta-Car daarna nog uitgesloten.

Dankzij de zege telt Lyon nu evenveel punten als Marseille, tien. Marseille bezet de vijfde plaats, Lyon de zesde, beide op zes punten van leider PSG.