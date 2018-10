Horrordebuut voor Henry bij Monaco: blunderende keeper, Falcao out en rode kaart na twee minuten

Thierry Henry zal zijn debuut als hoofdcoach van Monaco niet snel vergeten. De voormalige hulptrainer van de Rode Duivels debuteerde met de Monegasken met een 2-1-nederlaag op het veld van Strasbourg Alsace, waar Matz Sels een prima match keepte. Vooral de manier waarop zal nog even nazinderen: een mega-blunder van de keeper, een snelle rode kaart van een invaller en veel gemiste kansen. Monaco staat nu op een gedeelde laatste plaats in de Ligue 1 en trekt met veel kopzorgen naar de Champions League-match tegen Club Brugge.

Dat de Ligue 1 blij is met de komst van Thierry Henry bleek meteen al voor de aftrap toen zelfs het thuispubliek van Straatsburg de debuterende uitcoach met een applaus onthaalde. De voormalige T3 vande Rode Duivels kon het gebaar wel appreciëren en bedankte de supporters van de tegenstander. “Dit raakt me wel”, zei hij voor de camera’s van BeIN Sports.

De twee Rode Duivels - Tielemans en Chadli - kregen het vertrouwen van Henry en mochten 90 minuten p het veld blijven staan. De nieuwbakken coach van Monaco kon echter geen beroep doen op zijn eerste twee keepers Danijel Subasic en Diego Benaglio en stuurde noodgedwongen derde doelman Seydou Sy in de wei. En die ging na 16 minuten gruwelijk in de fout op een onschuldige kopbal van Adrien Thomasson. Henry keek verbouwereerd toe vanop de bank.

Adrien Thomasson’s goal v Monaco. Horrendous goalkeeping from Seydou Sy. #RCSAASM



En het werd nog erger, veel erger. Vlak voor de pauze viel topspits Falcao uit met een dijblessure. De Colombiaanse goalgetter is daardoor hoogst onzeker voor de clash met Club Brugge in de Champions League. Ondertussen kende Monaco ook alle pech van de wereld: Matz Sels keepte een beresterke partij tussen de palen bij Strasbourg en werd ook twee keer gered op de lijn.

Om het horrordebuut voor Henry compleet te maken werd Samuel Grandsir halfweg de tweede helft twee minuten na zijn invalbeurt rechtstreeks uitgesloten toen hij met zijn voet de hoogte in in duel ging. Vlak voor het einde bracht Lebo Mothiba het nekschot toe. De aansluitingstreffer van Youri Tielemans in de 91e minuut kwam te laat.

Omdat concurrenten Nantes (Met Kara en Limbombe in de basis 4-0 winst tegen Toulouse) en En Avant de Guingamp (0-0 op bezoek bij SM Caen) allebei punten pakten, staat Monaco nu samen met Guingamp gedeeld mee laatste in de Ligue 1. Grote kopzorgen dus voor de Monegasken en Henry voor de wedstrijd tegen Club Brugge komende woensdag.