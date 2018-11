Nieuwe opdoffer voor Monaco: Tielemans en Chadli gaan onderuit tegen Stade Reims, fans zijn woest

Brussel - Op de twaalfde speeldag in de Franse Ligue 1 traden een heleboel Belgen in actie. Nacer Chadli en Youri Tielemans moesten een Monaco in crisis uit het slop trekken tegen Bjorn Engels en Thomas Foket van Reims. Die laatsten trokken echter aan het langste eind, en dus dreigt Monaco op het einde van deze speeldag alleen laatste te worden in de Ligue 1.

De Monegasken wachten al sinds midden augustus op een zege en zijn intussen weggezakt naar een gedeelde laatste plaats in het klassement. Een driepunter was dus noodzakelijk voor de landskampioen van 2016-2017 en vicekampioen van vorig seizoen, maar het was de thuisploeg die na 24 minuten op voorsprong kwam via Mathieu Cafaro. Na rust gooide Monaco-coach Thierry Henry Falcao in de strijd en ook Tielemans werd gewisseld. In de 50e minuut kreeg Jacques-Alaixys Romao rood voor een roekeloze overtreding en moest de thuisploeg voort met tien.

Twintig minuten voor tijd kwam ook Monaco met tien te staan na een tweede gele kaart voor invaller Pele. Even later waagde Falcao zijn kans van dichtbij, maar doelman Edouard Mendy schudde een fantastische redding uit zijn handschoenen. Het bleef 1-0. Zondag speelt Guingamp op het veld van Nantes. Als Guingamp punten pakt, blijft Monaco alleen achter op de laatste plaats. Met Henry aan het roer pakte de ploeg uit het prinsdom amper 1 op 9. Het ontvangt dinsdag in een diepe crisis Club Brugge in de Champions League.

Furious Monaco travelling support coming down from their seats in Reims to give Thierry Henry & his players a piece of their minds. pic.twitter.com/mDT2KQH6og — Get French Football News (@GFFN) 3 november 2018

7 - Monaco have picked up only seven points in 12 games in Ligue 1 2018/19, their lowest tally at this stage in their top-flight history after 1953/54 (six with three points for a win). Shipwreck. #SDRASM pic.twitter.com/O679H74L9X — OptaJean (@OptaJean) 3 november 2018

Met Laurent Ciman en Baptiste Guillaume keken twee Belgen elkaar in de ogen in de partij van staartploeg Dijon tegen middenmotor Nîmes. Die laatste kwam al na vijf minuten op voorsprong en verdubbelde de score op het half uur. Een paar minuten later knalde Guillaume richting dak van het doel, maar de Dijon-doelman stond pal. In de tweede helft dikte Nîmes de score nog aan tot 0-4. In de 67e minuut werd Guillaume gewisseld. Nîmes stijgt naar een voorlopige twaalfde plaats in het klassement, Dijon blijft op de zeventiende plaats hangen, op één punt van een degradatieplaats.

In Straatsburg stond Matz Sels onder de lat tegen Toulouse, waarvoor Aaron Leya de match volmaakte. De thuisploeg had het beste van het spel en kwam in de 51e minuut op voorsprong op een corner. In de 72e minuut scoorden de bezoekers via een vrije trap vanop de rand van de zestien, Sels stond aan de grond genageld: 1-1. Daar bleef het bij: door het puntje klimt Straatsburg naar een voorlopige zesde plaats, Toulouse blijft in de buik van het klassement hangen.