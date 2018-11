Monaco weet eindelijk weer wat winnen is en boekt eerste zege sinds 11 augustus

Er galmde vanavond een zucht van opluchting door prinsdom Monaco. De plaatselijke voetbaltrots heeft eindelijk nog eens kunnen winnen. Op bezoek bij Caen bezorgde Radamel Falcao trainer Thierry Henry zijn eerste zege sinds zijn aanstelling. Voor de Monegasken was het al van 11 augustus geleden dat het nog eens won. Youri Tielemans speelde de volledige wedstrijd, Nacer Chadli werd na 76 minuten gewisseld. Het is nog maar de tweede overwinning in de competitie dit seizoen voor Monaco.

AS Monaco opende de competitie op 11 augustus met een 1-3 overwinning in en tegen Nantes. Nadien volgden in alle competities samen vijf draws en elf nederlagen. Coach Leonardo Jardim betaalde het gelag, maar zijn opvolger Henry kon het tij niet meteen keren. Met 0-4 nederlagen tegen PSG en Club Brugge bereikten de Monegasken het dieptepunt.

De interlandbreak deed wonderen, want de club uit het Prinsdom legde zijn wil op aan degradatiekandidaat Caen. Aanvoerder en sterkhouder Falcao (55.) bezorgde AS Monaco een verdiende en verlossende driepunter dankzij een heerlijke vrijschop. Dankzij de videoref, die een laat doelpunt afkeurde van Tchokounté wegens buitenspel, bleef de 0-1 op het scorebord. Youri Tielemans maakte de partij vol, Nacer Chadli voetbalde 75 minuten mee. In de stand vertoeft Monaco met 10 punten nog steeds in de gevarenzone op de voorlaatste plaats, maar de eerste overwinning in meer dan drie maanden tijd is wel een feit.