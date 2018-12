Dubbele opdoffer voor PSG: eerste puntenverlies en lijdt eerst blessure voor Neymar

Paris Saint-Germain heeft zondag op de vijftiende speeldag in de Franse Ligue 1 zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. PSG geraakte in en tegen Bordeaux niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Neymar viel in de tweede helft geblesseerd uit.

De Braziliaanse vedette brak in het Nouveau Stade Bordeaux zelf de ban. Na een lang uitgesponnen één-twee met zijn landgenoot Dani Alves duwde Neymar (34.) met een volley de 0-1 in doel. Briand (53.) rondde een pijlsnelle counter af om de score in balans te brengen. Even later werd Neymar, met wat leek op een liesblessure, naar de kant gehaald. Hij liep meteen de spelerstunnel in om behandeling te krijgen.

Daarmee hield het slechte nieuws niet op voor de Parijzenaars. Dat andere goudhaantje Kylian Mbappé (66.) bracht de bezoekers nog wel op voorsprong, maar opnieuw kwam Bordeaux langszij. Cornelius (84.) knikte het leer voorbij doelman Areola en sleepte zo verdiend een punt in de wacht. Rode Duivel Thomas Meunier was er om persoonlijke redenen niet bij in Bordeaux.

Voor PSG is het na veertien competitiezeges op rij het eerste puntenverlies in de Ligue 1. Met 43 op 45 is de voorsprong op eerste achtervolger Montpellier (29 ptn) wel geruststellend. Bordeaux kent een moeilijk seizoen en is pas elfde.