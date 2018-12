Monaco lijkt af te stevenen op zege dankzij goal van Tielemans, maar gaat in dramatisch slot alsnog onderuit

Geen tweede zege op rij voor AS Monaco, wel een negende nederlaag van het seizoen. De ploeg uit het prinsdom leek op eigen veld tegen Montpellier nochtans op weg naar een deugddoende zes op zes. Na de zege vorige week bij Caen trapte Youri Tielemans zijn ploeg met de rust in zicht op voorsprong tegen Montpellier. Monaco leek stand te houden in de tweede helft, maar tien minuten voor tijd slikte het dan toch de gelijkmaker van Laborde. Het broze vertrouwen van de thuisploeg was aan diggelen getrapt en vijf minuten later bezorgde invaller Skuletic de bezoekers alsnog de zege.