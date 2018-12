Jason Denayer en Lyon slepen gelijkspel uit de brand in Franse topper

Op de vijftiende speeldag in de Franse Ligue 1 haalden Jason Denayer en Lyon zaterdag op het veld van Lille een 2-0 achterstand op om uiteindelijk op 2-2 af te klokken. Jason Denayer maakte de match vol voor Lyon, dat tweede blijft in de stand.

Na een dik kwartier kwam Loic Remy goed ingelopen op een voorzet en duwde hij de bal voorbij Denayer en doelman Anthony Lopes tegen de netten. Tien minuten later zette Nicolas Pepe de 2-0 op het bord. Vlak voor rust pakte Memphis Depay uit met een krulbal, die met de vingertoppen gered werd door de Rijselse doelman.

De tweede helft startte veelbelovend voor de bezoekers: Kouadio Yves Dabila legde zijn tegenstander neer in het strafschopgebied, de scheidsrechter legde de bal op de stip. Memphis Depay schoot de strafschop echter hoog over. Op het uur kon Xeka de voorsprong nog wat uitdiepen voor Rijsel, maar zijn kopbal op een corner stuitte op een formidabele redding van Lopes. Vijf minuten later was de aansluitingstreffer een feit via Bertrand Traore, na een knappe assist met de hak van Depay. Vier minuten voor tijd belandde een voorzet in de voeten van Moussa Dembele in het strafschopgebied, en die aarzelde niet: 2-2, meteen ook de eindstand.

PSG is de ongenaakbare leider in de Ligue 1, met veertien punten voorsprong op Lyon. Lille stijgt naar een voorlopige derde plaats, op één punt van Lyon.