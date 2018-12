Owngoal van Laurent Ciman leidt Stade Rennes naar zege

Op de 17e speeldag in de Franse Ligue 1 wou Laurent Ciman de opgang van zijn ploeg Dijon uit de gevarenzone bestendigen op het veld van middenmotor Rennes. Het werd een ongelukkige avond voor de voormalige Rode Duivel, want mede door zijn owngoal hield Rennes de drie punten thuis (2-0).

De eerste helft in Rennes-Dijon ging gelijk op, met evenveel kansen en balbezit voor beide zijden. Aan de rust stond de brilscore nog op het bord. In de tweede helft had de thuisploeg licht overwicht, maar Dijon verweerde zich kranig. De bezoekers kwamen nog dichtbij de openingstreffer op een rebound van Benjamin Jeannot, maar die mikte in de handen van de doelman. In de 69e minuut devieerde Ciman een hard schot van invaller Benjamin Bourigeaud en verschalkte zo zijn eigen doelman: 1-0. Als Ciman het leer niet had beroerd, zou het schot op de doelman gestuit zijn.

Tien minuten voor tijd stond Hatem Ben Arfa oog in oog met doelman Bobby Allain, maar die laatste won het pleit. Dijon kreeg aanval na aanval te verduren, en slikte vlak voor tijd nog de onvermijdelijke 2-0 via een geplaatst afstandsschot van Ben Arfa. Het blijft na de 2-0 nederlaag steken op een zestiende plaats, op drie punten van de degradatiezone. Rennes staat negende.