Geen Champions League, maar wel vlotte zege voor PSG

Paris Saint-Germain heeft dinsdag een inhaalwedstrijd van de achttiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-4 gewonnen bij Dijon. Rode Duivel Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd en was in de blessuretijd nog goed voor een assist.

Marquinhos opende al na zeven minuten de score op aangeven van Angel Di Maria. Kylian Mbappé (40.) maakte er kort voor de rust na een assist van Kurzawa 0-2 van, Di Maria (50.) verzorgde meteen na de pauze de derde Parijse treffer. Daarna gingen de mannen van Thomas Tüchel even op de rem staan, maar invaller Maxim Choupo-Moting (90+2.) kwam in de blessuretijd nog met de 0-4 op aangeven van Meunier, die op rechts iedereen voorbij was gelopen.

Voor PSG, dat uiteraard leider blijft, was het de zesde zege op rij. De voorsprong op eerste achtervolger Rijsel bedraagt nu al zeventien punten en de Parijzenaars hebben nog altijd één inhaalwedstrijd te goed. Dijon is achttiende met 21 punten uit 28 wedstrijden. .