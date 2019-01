Thomas Meunier wint vlotjes met PSG

Paris Saint-Germain heeft zaterdag op de twintigste speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-3 van Amiens gewonnen. Rode Duivel Thomas Meunier maakte de 90 minuten vol voor de bezoekers.

Bij de rust stond het nog 0-0 in Amiens, maar de Parijzenaars wisten toch nog vlot te winnen. Vanop de stip opende Edinson Cavani (57.) de score, nadien bediende hij Kyllian Mbappé (70.) voor de 0-2. Marquinhos legde elf minuten voor tijd de 0-3 eindstand vast.

PSG heeft nog twee inhaalwedstrijden tegoed, en is met achttien wedstrijden achter de rug nog niet eens halverwege zijn seizoen in de Ligue 1. Toch bedraagt de voorsprong op nummer twee Lille nu al 13 punten. Als Meunier en co. hun beide inhaalwedstrijden winnen, loopt die voorsprong op tot liefst 19 punten.