PSG haalt ongezien hard uit tegen rode lantaarn: invaller Meunier legt 9-0 (!) eindstand vast

De Ligue 1 is al een tijdje beslist, maar dat wil niet zeggen dat het sterrenensemble van van PSG op zijn lauweren is gaan rusten. Integendeel: de Parijzenaars vernederden in het eigen Parc des Princes rode lantaarn EA Guingamp met maar liefst 9-0. Kylian Mbappé en Edinson Cavani tekende voor een hattrick, Neymar moest tevreden zijn met twee goals. De eindstand werd op het bord gezet door niemand minder dan Thomas Meunier, die een kwartier voor tijd mocht invallen. Opvallend is dat Guingamp tien dagen geleden nog de scalp pakte van PSG in de Coupe de la Ligue, door met 1-2 te winnen in Parijs. Revanche nemen, heet dat dan.

Guingamp wist PSG tien dagen geleden zijn tot dusver enige nederlaag in Frankrijk van het seizoen toe te dienen, door de titelverdediger uit de Ligabeker te knikkeren. Daarvoor betaalde het een zware prijs, want zaterdag kwam het nooit in het stuk voor. Neymar opende na 11 minuten de score, Mbappé dikte voor de rust aan tot 3-0. Na de pauze stoomden de Parijzenaars door, Mbappé en Cavani zetten een hattrick achter hun naam. Invaller Thomas Meunier mocht de 9-0 eindstand op het bord zetten.

Met 53 op 57 domineert het nog ongeslagen PSG de Ligue 1. Eerste achtervolger Lille OSC, dat vrijdagavond van Amiens won (2-1), heeft 13 punten achterstand én twee matchen meer gespeeld. Guingamp staat laatste met 14 punten, één minder dan Monaco dat later op de dag in actie komt.

Edinson Cavani and Kylian Mbappé now both have hat-tricks. It is the first time in 40 years that teammates score a hat-trick in the same Ligue 1 match. On 10 August 1979, that feat was performed by Girondins Bordeaux's Gérard Soler and Albert Gemmrich.