PSG wint, maar verliest na Neymar nu ook Cavani vlak voor confrontatie met Manchester United

Brussel - PSG heeft in de Ligue 1 zaterdag zijn negentiende zege van het seizoen geboekt. De Parijzenaars haalden het in het eigen Parc des Princes met 1-0 van Girondins de Bordeaux. Edinson Cavani scoorde het enige doelpunt van de match, na een door Thomas Meunier uitgelokte strafschop. Maar toch werd het een zege in mineur, want Cavani verliet het veld met een dijblessure.

De blessure van Cavani komt bijzonder ongelegen voor PSG. Want voor de Franse titelverdediger - alweer ongenaakbaar op kop in de Ligue 1 - telt eigenlijk alleen de Champions League. En in die Champions League staat komende dinsdag al de heenmatch van de achtste finales op bezoek bij Manchester United op het programma. De reden ook waarom trainer Thomas Tuchel toppers als Bernat, Marquinhos, Kehrer en Di Maria zaterdag in de tribune liet en Kylian Mbappé op de bank liet starten.

Cavani mocht wel starten, hij scoorde ook vlak voor de rust vanop de stip. Maar viel even later geblesseerd uit met een dijblessure. In Parijs houden ze hun hart vast, want PSG moet het dinsdag in Manchester ook al zonder sterspeler Neymar doen.