Gekke Mario gaat viraal: Balotelli scoort voor Marseille en viert dat met… een Instastory

Hilariteit in de Ligue 1. In het duel tussen Marseille en Saint-Etienne opende Mario Balotelli na 12 minuten de score. De Italiaan vierde dat op geheel eigen wijze. Hij kreeg een gsm in de handen geduwd en postte prompt een verhaal op zijn Instagram.

Marseille won de partij overigens met 2-0, Thauvin legde al na 21 minuten spelen de eindstand vast. Voor Balotelli was het al zijn vierde doelpunten in zes competitieoptredens voor L’OM. Hij kwam in januari over van Nice.

Mario Balotelli just scored a goal for Marseille and celebrated putting a video on his Instagram story. This is crazy pic.twitter.com/TjMYTwbyEx — SPORTbible (@sportbible) 3 maart 2019

