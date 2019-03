Kelderploeg Caen mag even dromen, maar Kylian Mbappé loodste PSG alsnog naar de zege

Paris Saint-Germain heeft zaterdag op de 27e speeldag in de Franse Ligue 1 de volle buit gehaald op het veld van Caen. De grootmacht uit de Franse hoofdstad kwam achter, maar via twee doelpunten van Kylian Mbappé won PSG toch nog met 1-2. Thomas Meunier speelde bij de bezoekers de hele partij.

Ninga (56.) gaf Caen even hoop, maar Mbappé (59.) stelde vlug gelijk op strafschop. Met een nieuwe treffer in het absolute slot draaide de Fransman (87.) de situatie helemaal om.

PSG (71 ptn), ruim aan kop in de Ligue 1 met twintig punten meer dan eerste achtervolger Rijsel, kent in eigen land weinig tegenstand en focust meer dan ooit op de Champions League. De Parijzenaars treffen woensdag in de return van de achtste finales Manchester United. PSG won de heenwedstrijd op Old Trafford met 0-2.