PSG nog altijd geen kampioen in Frankrijk: B-elftal verliest nu ook op het veld van Nantes

Opnieuw sensatie in Frankrijk: na een gelijkspel thuis tegen Straatsburg (2-2) en een zware nederlaag op het veld van Lille (5-1) gingen de Parijzenaren vanavond opnieuw de boot in, deze keer op het veld van Nantes (3-2). Geen paniek: met nog zes wedstrijden te gaan heeft de Franse recordkampioen zeventien punten voorsprong op eerste achtervolger Lille. Zondag komt Monaco naar het Prinsenpark afgezakt.

Of de nederlaag van PSG een verrassing is? Misschien niet echt. Van de elf titularissen die in de heenronde tegen Nantes aan de aftrap stonden, was er vanavond niemand - u leest het goed - beschikbaar. Elf geblesseerden of geschorsten, de titelverdediger moest zelfs drie spelers uit de jeugdcategorieën oproepen om de bank te stofferen. Uiteindelijk werden er slechts zestien spelers op het wedstrijdblad ingevuld.

Amoindri par les blessures et les suspensions, le PSG proposera contre Nantes ce mercredi un onze bien différent de celui qui était aligné il y a encore quelques mois https://t.co/X3wX53gfRH pic.twitter.com/us5nVyq7RC — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2019

Van de spelers met naam stonden enkel doelman Buffon, verdediger Dani Alves en middenvelder Julian Draxler aan de aftrap. Geen Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, Meunier… Toch klommen de hoofdstedelingen al vrij vlug op voorsprong via de Braziliaan Dani Alves. De concurrent van de geblesseerde Thomas Meunier verraste Nantes-doelman Dupé met een afstandsschot. Diens overbuur Gianluigi Buffon had even voordien al zijn kunnen moeten tonen op een kopbal van ex-Gentenaar Coulibaly.

Dani Alves opende de score. Foto: Photo News

Nantes was niet van slag en scoorde bijna meteen de gelijkmaker via het hoofd van Diego Carlos, na hoekschop. Op slag van rusten klom de thuisploeg zelfs op voorsprong: Waris stond op de juiste om de tweede treffer voorbij Buffon te duwen.

De boeken mochten helemaal dicht toen Dani Alvest kort na de pauze een tweede keer scoorde maar deze keer tegen zijn eigen doelman. Invaller Güclü milderde in blessuretijd nog wel maar verder kwamen de Parijzenaren niet. Ook Anthony Limbombe kreeg op het eind van de wedstrijd nog enkele speelminuten. Drie-twee dus en een hoop frustraties bij de bijna-landskampioen die nu zondagavond de klus voor eigen volk mogen klaren tegen Monaco.