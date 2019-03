PSG wint topper tegen Marseille, Meunier valt geblesseerd uit

In de Ligue 1 klopte PSG Marseille met 3-1 dankzij doelpunten van Kylian Mbappé (45+2.) en Angel Di Maria (55. en 66.), Mbappé miste in de laatste minuut nog een strafschop. Bij Marseille scoorde Valère Germain (46.) en pakte Steve Mandanda rood in de 64e minuut na een beslissing van de VAR. Thomas Meunier moest na een blessure al na 37 minuten vervangen worden bij de thuisploeg. Slecht nieuws dus voor de Rode Duivels, die donderdag Rusland treffen. PSG blijft autoritair leider met twintig punten meer en een wedstrijd minder gespeeld dan eerste achtervolger Lille.