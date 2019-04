Anthony Limbombe schiet Nantes naar de zege tegen Lyon met magistrale vrije trap (en ook Kalifa Coulibaly scoort)

Nantes heeft op de 32e speeldag in de Franse Ligue 1 Olympique Lyon verslagen met 2-1. De geelhemden kwamen al vroeg op voorsprong via Kalifa Coulibaly, ex-spits van AA Gent. Nog voor de rust wiste Martin Terrier die treffer uit, maar Nantes hield in het slot alsnog de drie punten thuis. Met dank aan Anthony Limbombe. De voormalige flankspeler van Club Brugge pakte namelijk uit met een magistrale vrije trap, scoorde zo zijne eerste doelpunt in de Ligue 1 en bezegelde het lot van Lyon.

Voor Lyon is het de tweede competitienederlaag op een rij, het blijft wel derde in de stand. Nantes had nood aan de drie punten na drie opeenvolgende nederlagen en doet een goede zaak onderaan het klassement. Het staat nu 15e met een bonus van 9 punten op de eerste degradatieplaats.

Foto: AFP