PSG nog altijd geen kampioen na zware pandoering bij eerste achtervolger Lille, Thomas Meunier scoort eigen doelpunt en blesseert zich

Paris Saint-Germain is ook na de 32ste speeldag nog geen Frans landskampioen. Nadat de Parijzenaars vorige week tegen Strasbourg een eerste matchbal misten, kon het ook tegen rechtstreekse concurrent Lille - dat vooraf op 20 punten volgde - de titel niet veiligstellen. Meer zelfs: Lille smeerde de regerende kampioen een zware nederlaag aan. Het werd 4-1 nadat PSG al in de eerste helft Juan Bernat verloor door een rode kaart. Thomas Meunier moest na 24 minuten geblesseerd van het veld.

PSG kende in Noord-Frankrijk geen goede start, want Thomas Meunier zette na amper 7 minuten zijn eigen doelman op het verkeerde been en scoorde een eigen doelpunt. Juan Bernat zette dat enkele minuten later recht en scoorde meteen de 1-1. Diezelfde Bernat werd nog voor de rust echter de grote schlemiel van de avond: hij haalde de doorgebroken Pépé neer en kreeg rood onder de neus. Thomas Meunier had het terrein toen al verlaten met een blessure.

Na de pauze stortte het grote PSG als een kaartenhuisje in elkaar. Pépé scoorde na 51 minuten de 2-1, de dam was gebroken. Bamba, Dos Santos en Fonte maakten er voor het einde maar liefst 5-1 van. Bijzonder zware cijfers voor de regerende landskampioen, die zo een tweede nederlaag van het seizoen kreeg aangesmeerd in de eigen competitie.

Voor PSG is het verlies weliswaar geen drama. Met nog zes speeldagen te gaan behoudt het een voorsprong van 17 punten op Lille. Komende woensdag speelt het bovendien een inhaalwedstrijd in Nantes: de titel kan dan dus een feit zijn.