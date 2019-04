PSG zet titel meteen glans bij: winst in galamatch, hattrick Mbappé en Neymar keert terug na blessure

Paris Saint-Germain heeft zijn Franse titel, de achtste op rij intussen, gevierd met een galawedstrijd tegen AS Monaco. De Parijzenaars wonnen met 3-1 in een wedstrijd die had moeten beslissen over de titel, maar door het gelijkspel van Lille tegen Toulouse waren ze eerder zondagnamiddag al kampioen zonder te spelen.

LEES OOK: PSG voor de achtste keer op rij kampioen in Frankrijk zonder te spelen

De Notre Dame werd ook in het Parc des Princes geëerd. Foto: AP

Voor PSG is het vieren van een titel zo doodgewoon geworden dat een paar uurtjes vroeger kampioen zijn weinig spectaculaire beelden van vierende supporters en spelers naar voren bracht. Dan maar vieren tijdens de wedstrijden, moeten de jongens van Thomas Tuchel gedacht hebben. Wie anders dan Kylian Mbappé opende na een kwartier de score na een geweldige rush door de defensie van zijn ex-ploeg. Hij verdubbelde een handvol minuten voor de rust de score op assist van Dani Alves.

Bij de rust kwam er nog goed nieuws voor PSG: Neymar viel in voor Layvin Kurzawa. De Braziliaanse superster was lange tijd out met een blessure en miste onder meer de verloren confrontatie met Manchester United in de Champions League. Neymar score zelf niet meer, maar het was Mbappé die andermaal de ster van de avond was. Hij prikte zijn derde van de avond al binnen tijdens minuut 55, opnieuw dankzij Alves. Met zijn 20 jaar is de Franse sneltrein de jongste speler ooit in de Franse Ligue 1 die minstens dertig doelpunten in één seizoen maakt. Straffer nog: Mbappé scoorde met zijn dertig doelpunten amper één doelpunten minder dan zijn hele ex-ploeg AS Monaco samen.

Eén van die doelpunten van de Monegasken kwam zondagavond nog door Aleksandr Golovin, maar zijn 3-1 is enkel goed voor de annalen van de voetbalgeschiedenis. Thomas Meunier ontbrak met een blessure.

“Een eitje”, zo lijkt Mbappé te denken op Pasen. Foto: AFP