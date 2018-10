Lukebakio loodst Düsseldorf voorbij vierdeklasser

Brussel - In Duitsland stond er dinsdagavond bekervoetbal op het programma. Bij Düsseldorf was Dodi Lukebakio beslissend met twee goals en een assist tegen vierdeklasser Ulm.

In de 1/16e finales van de Duitse DFB Pokal stond Dodi Lukebakio, gehuurd van het Engelse Watford, aan de aftrap bij Düsseldorf tegen vierdeklasser Ulm. Benito Raman startte op de bank bij de bezoekers. De thuisploeg nam een vliegende start, want al na één minuut stond Ulm op voorsprong. Op het kwartier wiste Düsseldorf die voorsprong uit. Nog een kwartier later leverde Lukebakio de assist af voor de 1-2, om vier minuten later zelf de 1-3 op het bord te zetten. Vlak voor rust maakte de 21-jarige aanvaller van de jonge Duivels zijn tweede van de avond. De score werd nadien nog aangedikt tot 1-5. In de 69e minuut werd matchwinnaar Lukebakio gewisseld voor Raman.

Bij Wolfsburg stond Koen Casteels onder de lat op het veld van Hannover. Na twintig minuten zag hij hoe zijn ploeg op voorsprong kwam via Admir Mehmedi. In blessuretijd zette Wout Weghorst nog de 0-2 eindstand op het bord.