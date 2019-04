Sensatie in Duitse beker: Bayern pas in slotfase voorbij tweedeklasser na negen (!) goals

Bayern München heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Duitse beker tegen tweedeklasser Heidenheim. Niets speciaals, zou je zeggen. Maar de Rekordmeister kwam na een kwartier al met tien te staan en de tweedeklasser kwam in de tweede helft van 4-2 terug tot 4-4. Lewandowski vermeed echter een blamage en trapte in de slotfase een strafschop tegen de netten.

Het leek aanvankelijk een simpele avond te worden voor Bayern München. Na twaalf minuten trapte Leon Goretzka de Duitse Rekordmeister op voorsprong in kwartfinale van de Duitse beker tegen tweedeklasser Heidenheim. Kat in het bakkie, zou je denken. Maar drie minuten later pakte Niklas Sule rood en tegen tien man scoorde Heidenheim zowaar voor de rust nog twee goals in de Allianz Arena. Ruststand: 1-2.

Foto: AFP

De Allianz Arena bibberde, maar na de rust stelde Bayern orde op zaken. Via Muller, Lewandowski en Gnabry werd het weer 4-2. Maar weer vocht Heidenheim terug dankzij Robert Gantzel, die met zijn tweede en derde goal de onwaarschijnlijke 4-4 op het scorebord zette.

Foto: EPA-EFE

Een heuse stunt? Toch niet. Zes minuten voor tijd kreeg Bayern een penalty na een duidelijke hansbal in het strafschopgebied. Lewandowski trapte de bal prinselijk tegen de netten en bracht de thuisploeg in de halve finale. De verwachte kwalificatie, maar een totaal onverwachte vooroorlogse eindstand. Wat een onwaarschijnlijke match.

Bekijk hieronder alle doelpunten:

GOAL | Thomas Müller trapt de gelijkmaker binnen! 2⃣-2⃣#FCBFCH pic.twitter.com/qZ94wpKZJR — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 3, 2019

GOAL | Bayern komt op voorsprong dankzij een doelpunt van de invaller Robert Lewandowski! 3⃣-2⃣#FCBFCH pic.twitter.com/nX1kEiNnJ4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 3, 2019

GOAL | Serge Gnabry breidt de voorsprong nog wat verder uit! 4⃣-2⃣#FCBFCH pic.twitter.com/p5ESEHs7jv — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 3, 2019

GOAL | Robert Glatzel maakt het weer spannand! 4⃣-3⃣#FCBFCH pic.twitter.com/IiHFgEuL14 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 3, 2019

GOAL | Robert Glatzel trapt zijn derde vanop de stip tegen de touwen! 4⃣-4⃣#FCBFCH pic.twitter.com/Fad9EvmjF2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) April 3, 2019