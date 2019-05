Na twee jaar eindelijk weer prijs: Bayern Munchen pakt voor de negentiende keer de Duitse beker

Bayern Munchen heeft voor de negentiende keer in de clubgeschiedenis de Duitse beker gewonnen. In de finale was Leipzig een maatje te klein voor de Beierse Rekordmeister. Via twee goals van Lewandowski en eentje van Coman werd het 0-3.

Zeven jaar op rij is Bayern Munchen ongenaakbaar in de Duitse Bundesliga. Maar de Beierse dominantie konden ze de afgelopen jaren niet doortrekken in de beker. De afgelopen twee jaar greep de Rekordmeister telkens naast de Pokal. Hoog tijd dus om tegen Leipzig weer orde op zaken te stellen. Op de bank zat immers Niko Kovac, die coach die vorig jaar met Frankfurt uitgerekend tegen Bayern de bekerfinale won. En in de spits loopt ene ook ene Robert Lewandowski rond. De Poolse goalgetter kopte na een half uur een lastige kopbal - achteruit lopend - bijzonder knap in doel. Nadien drukte Bayern stevig door voor de 0-2. Leipzig moest pompen, ontsnapte vier keer aan een tweede tegengoal, maar verzuipen deed het niet. Nog niet.

Want in de tweede helft leek Bayern gewoon door te gaan op dat furieuze elan. Maar de enorme druk maakte hen ook kwetsbaar achterin. Leipzig loerde op de counter en bijna was het ook prijs. Forsberg duwde de bal echter op het beslissende moment net iets te ver naar voor waardoor Neuer de tijd kreeg om met de voet tussen te komen.

Poeier van Coman

Even leek Leipzig het Beierse blok te kunnen doen daveren, en dwong het ook enkele kansjes af. Maar Bayern nam al snel weer het heft in handen. Met een resem kansen, maar scoren lukte niet. Tot Kingsley Coman de bal heerlijk uit de lucht plukte, met enkele pijlsnelle schijnbewegingen zijn verdedigers het bos instuurde en dan Leipzig-doelman Gulacsi kansloos liet met een poeier.

Foto: REUTERS

Finale gespeeld. Bayern mocht zich opmaken voor zijn negentiende bekerwinst uit de clubgeschiedenis. Robben en Ribéry kregen in het slotkwartier nog hun allerlaatste speelminuten in het shirt van Bayern. Het slotakkoord was voor Lewandowski. Met een subtiele stift legde hij de 0-3 eindstand vast.

Foto: EPA-EFE