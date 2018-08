Standard mag zijn tenen uitkuisen: Ajax stoomt door naar derde voorronde Champions League (ondanks flater)

Ajax heeft zich in Oostenrijk verzekerd van een plaats in de derde voorronde van de Champions League. De Amsterdammers hadden de heenwedstrijd tegen Sturm Graz al met 2-0 gewonnen en waren nu met 1-3 te sterk voor de Oostenrijkers. Klaas-Jan Huntelaar scoorde twee keer voor Ajax, Dusan Tadic deed ook de netten trillen. Nu volgt een clash met Standard, dat zich best goed voorbereidt op de komst van dit jonge en frivole team. Al flaterde doelman Andre Onana wel bij de tegengoal in Graz.

Standard ontvangt Ajax op 7 augustus op Sclessin. De terugwedstrijd vindt op 14 augustus plaats in de Amsterdam Arena. De sterkste uit de twee duels speelt tussen 21 en 29 augustus voor een kaartje voor de groepsfase van de Champions League. De verliezer mag zich troosten met een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Tijdens het seizoen 2016/2017 stonden de twee clubs al eens tegenover elkaar in de Europa League. Ajax won toen thuis met 1-0. De terugwedstrijd op Sclessin kende geen winnaar (1-1).

