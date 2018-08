Wat een veerkracht! Standard vecht terug na 0-2 achterstand en trekt met vertrouwen naar Amsterdam

Het zag er een uur lang naar uit dat Standard al na de heenmatch een kruis mocht maken over zijn Champions League-droom. Huntelaar en Tadic hadden Ajax voor de rust op 0-2 gebracht, maar na de aansluitingstreffer van Carcela draaide het spelbeeld. In de blessuretijd ging de bal op de stip, Emond faalde niet en zette de 2-2 eindstand op het bord. Standard mag zo nog steeds dromen van de groepsfase.

Michel Preud’homme verraste met de basisplaats voor de teruggekeerde Orlando Sá, waardoor Renaud Emond naar de bank verhuisde. Bij Ajax stonden topaankopen Dusan Tadic en Daley Blind in de basis. Standard schoot goed uit de startblokken en Mehdi Carcela zorgde voor de eerste dreiging. De dreiging van de thuisploeg bleef, Sá kon net niet bij de voorzet van Cavanda. Nadien was er opnieuw Carcela, die een tweede keer net naast trapte.

Het doelpunt durft dan wel eens aan de overkant te vallen en dat was exact wat er gebeurde. De eerste keer dat Ajax er uitkwam was het meteen raak. Ochoa miskeek zich op een voorzet van Tadic en Huntelaar kon volledig vrij inkoppen aan de tweede paal: 0-1 en een opdoffer voor Standard. De Rouches waren echter niet meteen van slag en creëerde meteen een huizenhoge kans. Sá wilde het echter te mooi en probeerde met de hak de voorzet van Cavanda in doel te verwerken, doelman Onana stond echter paraat.

Standard bleef de gelijkmaker zoeken, maar kreeg nog voor de rust een tweede koude douche. De Amsterdammers counterden pijlsnel, Tadic kreeg alle tijd van de wereld en plaatste de bal in de verste hoek. Ochoa een tweede keer verslagen, het stond 0-2 aan de rust. Standard was nu wel aangeslagen en moest opgepept worden aan de rust.

Ommezwaai

Dat leek niet meteen te lukken. Ajax was de betere ploeg in de beginfase van de tweede helft, Ziyech liet de 0-3 liggen. Maar na het uur vonden de Rouches dan toch hun tweede adem en wie anders dan Carcela bracht zijn ploeg weer helemaal in de wedstrijd. Met een klasseflits waar de Marokkaan een patent op heeft zorgde hij voor de 1-2: mannetje uitkappen en dan onhoudbaar uithalen, Sclessin ontplofte.

En de Luikenaars roken bloed. Amper twee minuten later vond Cavanda Emond aan de tweede paal, maar diens kopbal strandde op de paal. Ajax moest zich nu beperken tot de voorsprong verdedigen, Standard trok vol ten aanval. Het bleef wel opletten voor de counter, Ochoa moest de doodsteek van Huntelaar voorkomen met een prima beenveeg. In de slotfase van de reguliere speeltijd schreeuwde Standard om een strafschop nadat invaller Djenepo tegen de grond ging, maar de ref gaf geen krimp.

Diep in de blessuretijd ging Djenepo opnieuw tegen de grond en nu floot de ref wel! Emond zette zich achter de bal en faalde niet: 2-2! Standard houdt zo de hoop de groepsfase en trekt met vertrouwen naar de terugwedstrijd in Amsterdam.

