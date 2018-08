Standard krijgt voetballes van frivool Ajax en mag de Champions League-miljoenen vergeten

Geen Champions League-voetbal voor Michel Preud’homme en Standard dit seizoen. De Rouches gingen in de terugwedstrijd van de derde voorronde met 3-0 kansloos onderuit tegen Ajax. Standard moet tevreden zijn met een campagne in de Europa League.

De heenwedstrijd in Luik was op een 2-2-gelijkspel geëindigd en dus moest Standard wel scoren. Ajax greep de Rouches echter meteen bij de keel. Het grossierde in hoekschoppen, maar veel gevaar leverde dit aanvankelijk niet op. Huntelaar mikte de eerste wenkende kans voor de thuisploeg nog naast. Standard weerde zich met een degelijke organisatie, maar kreeg eigenlijk geen poot aan de grond in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA.

Op het half uur kwam Huntelaar dan slim voor zijn mannetje op een voorzet van Tagliafico. De goalgetter trapte vanuit randje buitenspel de verdiende 1-0 op het scorebord. Twee minuten later knikte toptalent De Ligt al te gemakkelijk de 2-0 voorbij doelman Ochoa. Neres trapte net voor de rust nog tegen de paal. Ajax-doelman Onana moest slechts één keer ingrijpen, op een harde schuiver van Bastien.

Foto: EPA-EFE

Zidane in Amsterdam

Standard moest net als vorige week dus twee doelpunten goedmaken, maar die missie werd al snel gefnuikt. Na balverlies op de rechterflank ging het snel. Tadic legde na een heerlijke Zidane-beweging de bal panklaar voor Neres en de Braziliaan tikte de 3-0 tegen de netten. Einde verhaal voor Standard.

Ajax ging zelfs vol voor een vierde doelpunt, maar het waren wel de bezoekers die dicht bij een doelpunt kwamen. Mpoku slaagde er dan toch eens in zijn man te passeren, maar zijn schot raakte de paal. Emond probeerde het daarna met een schicht, maar ook hier zonder succes. Aan de overkant hield Fai Neres van een uitstekende kans met een puike ingreep.

Het thuispubliek hield de sfeer en de zin erin bij Ajax. Neres scoorde ei zo na zijn tweede, maar knalde in het zijnet. Ochoa belette Huntelaar om de 4-0 te scoren na een mooie pass van Kristensen. Mpoku probeerde het nog eens, maar Onana ging goed plat. Daarna was het weer aan Ochoa. De Mexicaan moest tot tweemaal toe redding brengen voor Standard, op pogingen van Tadic en Van de Beek. Carcela raakte in de extra tijd nog de dwarslat.

Het bleef zo bij 3-0. Ajax mag dromen van de Champions League in een treffen met Dynamo Kiev. Standard mag zich opmaken voor de Europa League.