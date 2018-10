Club Brugge kan ondanks prachtige goal van Danjuma niets rapen bij Atlético Madrid

Club Brugge heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Een weergaloos afstandsschot van Arnaut Danjuma gaf blauw-zwart uitzicht op puntenwinst, maar Antoine Griezmann duwde Club Brugge de dieperik in met twee goals en Koke deed er in blessuretijd nog eentje bij: 3-1. Club Brugge blijft achter met nul op zes en staat samen met AS Monaco laatste in groep A.

“El número cuarenta y siete.” Het nummer 47 van Club Brugge was trainer Diego Simeone vooraf opgevallen. “Want zijn naam is te moeilijk om te onthouden”, voegde hij eraan toe. Sinds vanavond weet de Argentijnse perfectionist donders goed wie Arnaut Danjuma Groeneveld is. De Nederlander deed wat geen enkele speler van Real Madrid kon in de derby vorige zaterdag: Jan Oblak kloppen met een prachtige treffer.

De magische goal in een vijandige arena riep herinneringen op aan het kunstje dat Andres Mendoza vijftien jaar geleden opvoerde in San Siro. Het Wanda Metropolitano werd even stil als het stadion van AC Milan in oktober 2003. Bekijk beide goals nog eens na elkaar en oordeel zelf welke de beste is: de geweldige knal van de donkere Peruaan of de perfecte krul van de Nederlandse flankaanvaller.

De 3.500 meegereisde Brugse fans hadden het stadion vijf minuten lang voor zich. Het doelpunt van Danjuma wiste de openingstreffer van Antoine Griezmann uit en gaf de Belgische kampioen hoop op een onverwachte stunt. Thomas Lemar en Koke hadden de alarmbellen in de Brugse defensie laten afgaan, maar aan de rust stond het toch maar mooi 1-1.

Club-trainer Ivan Leko had zijn eerste compliment van Diego Simeone toen al gekregen. De Argentijn week af van zijn vertrouwde 4-4-2 om Club met een driemansdefensie tegemoet te treden. Santiago Arias (ex-PSV) begon voor het eerst in de basis op rechts, op links stond met Saúl Ñiguez een centrale middenvelder.

Hans Vanaken draaide enkele keren goed weg van zijn tegenstanders om Thibault Vlietinck in de rug van Saúl weg te sturen. Het gevaar kwam vooral van de Brugse rechterkant in de openingsfase.

Zenuwachtige Wesley

Wesley wilde zich bewijzen tegen de club waar hij zes maanden stage liep, maar gaf een zenuwachtige indruk. De Braziliaan hielp Danjuma aan een eerste schietkans, maar reageerde zelf te traag op een voorzet van Denswil.

In de tweede helft was Atlético zijn realistische zelf. Zonder als een pletwals op de tegenstander af te stormen, voerde het de druk verder op en wachtte het op het gaatje dat zou vallen. Antoine Griezmann kreeg de bal met wat geluk voor de voet, maar botste op een goed uitgekomen Karlo Letica. De Kroatische doelman van Club maakte daarmee zijn schoonheidsfout bij de 1-0 goed. Op de gekruiste bal van Griezmann had hij sneller plat kunnen gaan.

Toch zou de Franse recordverdiener van Atlético zijn moment nog kennen. Na terugkappen van Diego Costa was hij goed gevolgd om achter de rug van drie man – Rits, Poulain en Mechele – de 2-1 binnen te schieten.

Ivan Leko had Nakamba en Mata al gebracht en probeerde nog met Openda voor Rits een vuist te maken. Club bleef verdienstelijk voetballen, maar Angel Correa kreeg nog een grote kans op 3-1. In de laatste minuut van de verlengingen viel het derde doelpunt dan toch via Koke.

Club mag opnieuw met geheven hoofd het veld verlaten, maar blijft opnieuw met lege handen achter. De dubbele confrontatie met Monaco beslist over Europees overwinteren of niet.