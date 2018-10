Club Brugge pakt eerste punt in Champions League, maar laat na AS Monaco de doodsteek te geven

Club Brugge heeft nagelaten de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco naar zich toe te trekken. Na een zwakke eerste helft leek de gelijkmaker van Wesley Moraes de Belgische kampioen op het juiste pad te zetten, maar in de tweede helft wrong Club Bruge enkele wenkende kansen de nek om. Eindstand 1-1, het eerste punt in de Champions League voor Club Brugge sinds 2005. Maar ook een gevaarlijk resultaat in de wetenschap dat blauw-zwart over twee weken naar Frankrijk moet.

Anders en beter, dat moet Club Brugge-trainer Ivan Leko gedacht hebben na het magere gelijkspelletje in de competitie tegen Waasland-Beveren. Poulain, Nakamba en Vlietinck kwamen in de ploeg voor Mitrovic, Rits en Mata. Ook Wesley en Dennis kregen een basisplaats, Danjuma en Vossen waren geblesseerd. Bij de bezoekers had trainer Thierry Henry voor zijn eerste Europese match bij zijn nieuwe club vooral zorgen tussen de palen, waar vierde doelman Loic Badiashile moest starten door een blessuregolf. Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli begonnen wel gewoon in de ploeg.

Foto: Photo News

Voor Club Brugge was de confrontatie met AS Monaco een uitgelezen kans om voor het eerst na 4.700 dagen nog eens punten te pakken in de Champions League. De Fransen waren aan een rampseizoen bezig en stonden zowel in de Champions League-poule van Club Brugge als in eigen land laatste. Maar blauw-zwart kende een moeizaam begin van de match. Youri Tielemans, uitgefloten omwille van zijn Anderlecht-verleden, mocht zomaar met passes strooien vanop het middenveld. Gelukkig voor Club deed collega-Rode Duivel Nacer Chadli er niet al te veel mee.

Sylla doet Bruggelingen wanhopen

Op het kwartier wist de thuisploeg wel eens een voldragen aanval in elkaar te boksen: via Vormer en Vanaken ging het razendsnel naar Wesley, die in één tijd afwerkte. Het doelpunt werd echter afgekeurd voor buitenspel. En dat was het dan zo’n beetje. Club Brugge had de grootste moeite om tempo in zijn acties te krijgen. Er waren technische foutjes, ballen die al te makkelijk weer achteruit werden gespeeld… Nee, dit Club Brugge blaakte niet bepaald van het zelfvertrouwen. Voor een beetje dreiging was het kijken naar Emmanuel Dennis, die vanop links voortdurend de actie opzocht.

Foto: Photo News

Na een halfuur voetballen mocht de Russische WK-revelatie Aleksandr Golovin veel te lang lopen met de bal aan de voet. De Brugse defensie bleef wijken en zag hoe de middenvelder van Monaco binnendoor de jonge Senegalese spits Moussa Sylla vond. De 18-jarige maakte het overhoeks af: 0-1. Een doodse stilte viel over het Jan Breydelstadion. Enkele minuten later leek het van kwaad naar erger te gaan, toen Club Brugge-doelman Karlo Letica zich verkeek op een lange bal en Sylla een lege doelmond zag. Gelukkig voor de Belgische kampioen schoof hij de bal vanuit een scherpe hoek voorlangs.

De verrijzenis van Club Brugge

Club Brugge leefde nog, en wist in dezelfde minuut zichzelf zowaar te reanimeren. Uit het niets: Vanaken gooide de bal voor de pot en Wesley kopte via de knikker van Kamil Glik de 1-1 in doel. Het leverde zowaar een offensiefje van blauw-zwart op net voor rust. Badiashile pakte een afgeweken volley van Ruud Vormer met de nodige moeite.

Foto: Photo News

Na rust stoomde Club Brugge door op die sterke slotfase van de eerste helft. Dennis kon aanleggen, maar zijn plaatsbal naar de verste hoek werd nog net gepareerd door Monaco-doelman Badiashile. Op het uur kwam de thuisploeg nadrukkelijker aankloppen: eerst trapte Kaveh Rezaei vanuit een scherpe hoek naast, daarna volgde een achttienkaraatskans. Centrale verdediger Poulain zette zich zowaar door op rechts en Vanaken maakte Vormer met een knap hakje vrij ter hoogte van de strafschopstip. De kapitein van Club Brugge trapte de opgelegde kans met zijn mindere linker echter hoog over.

Gevaarlijk resultaat

Het was nu een en al de thuisploeg wat de klok sloeg. Monaco werd achteruitgedrukt en voorzet volgde op voorzet. Vlietinck trapte één van die afgeweerde centers over, een volgende bal voor de pot werd door Wesley over gedevieerd. Heel even was het nog schrikken voor het Jan Breydelstadion toen Golovin bij een voorzet ongedekt aan de tweede paal opdook, maar Letica maakte zijn knal met de vuisten onschadelijk.

Met de inbreng van Loïs Openda en Clinton Mata probeerde Leko in het slot nog voor de zege te gaan en bijna leverde dat in de blessuretijd nog wat op. De 18-jarige Openda mocht na een doorgekopte vrije trap helemaal vrijstaand aan de tweede paal inkoppen, maar besloot de huizenhoge kans naast.

Foto: BELGA

Het bleef bij 1-1, een gevaarlijk resultaat voor Club Brugge met het oog op de strijd om de derde plaats in de groep. Voorlopig blijft blauw-zwart op basis van doelsaldo wel derde, maar over twee weken speelt het de terugwedstrijd in Monaco. Later op woensdagavond nemen Borussia Dortmund en Atlético Madrid het nog tegen elkaar op in de groep van Club Brugge. Zij hebben voorlopig allebei nog het maximum van de punten.