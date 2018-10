Alderweireld laat zich pijnlijk aftroeven en Lloris krijgt donkerrode kaart: Tottenham kan niet winnen van PSV

Toby Alderweireld maakte voor rust tegen PSV geen al te beste beurt voor Tottenham in Groep B van de Champions League. In het slot werd ook doelman Lloris nog meer dan terecht met rood van het veld gestuurd, waardoor de Spurs tevreden moesten zijn met een 2-2-gelijkspel in Eindhoven.

Toen Toby Alderweireld in de 29e minuut de bal centraal achterin kreeg toegespeeld, wilde hij die terugspelen op zijn doelman maar zag in zijn rug Lozano niet komen. De aanvaller van PSV snoepte hem de bal af en kon alleen op doel af. Alderweireld probeerde zijn foutje nog recht te zetten maar via zijn been belandde de bal toch in doel: 1-0...

Tottenham Hotspur leek na de blunder van Alderweireld snel weer tegen te scoren maar het doelpunt van Davinson Sánchez werd afgekeurd wegens buitenspel van Harry Kane, hoewel die niet bij de actie betrokken was. Even later maakte Lucas Moura er voor rust wel nog 1-1 van.

Al vroeg in de tweede helft kreeg PSV het deksel op de neus: Harry Kane kopte aan de tweede paal een mooie voorzet van Christian Eriksen binnen: 1-2. Na driest uitkomen met de voeten vooruit op Lozano moest Tottenham-doelman Lloris een kwartier voor affluiten - meer dan terecht - met rood naar de kant. Zijn (Nederlandse) vervanger Michel Vorm pakte echter meteen de knappe vrije trap van Luuk de Jong.

Foto: AP

De Jong scoorde in het slot echter toch nog de gelijkmaker toen hij een matig schot van Rosario in doel verlengde.

Jan Vertonghen is nog geblesseerd, naast Alderweireld begon ook Mousa Dembélé in de basis bij de Spurs.

Tottenham en PSV behaalden in Groep B zo elk hun eerste punt: na twee speeldagen staan Barcelona en Inter op kop met zes op zes, zij twee spelen later vanavond nog tegen elkaar.

LEES OOK. Mauro Icardi keert terug naar Barcelona: de wereldspits die door Messi mislukte en berucht werd door liefdesdriehoek