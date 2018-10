Juventus duwt Mourinho nog wat dieper onder de grond, met Ronaldo toch weer in een hoofdrol

Na de bedroevende 0-0 voor eigen publiek tegen Valencia ging Manchester United zelfs onderuit voor eigen publiek. Juventus duwde José Mourinho nog wat dieper onder de grond door met 0-1 te winnen op Old Trafford. Met de verloren zoon Cristiano Ronaldo toch weer in een hoofdrol.

Een streaker die in de openingsminuten het veld oprende om van Cristiano Ronaldo een handje te krijgen, daar kon José Mourinho nog smakelijk om lachen. Maar het lachen verging de Portugees snel. Na een dik kwartier werd Mourinho al in zijn hemd gezet. Cuadrado wist geen raad met de voorzet van Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala wel: 0-1. Met een vertrouwd beeld tot gevolg: Ronaldo die zich met gematigd enthousiasme naar zijn gelukkige teamgenoten begaf en er dan toch een lachje uitperste. En Mourinho wiens ogen weer wat dieper in zijn schedel zakten.

The Special One oogstte weer eens wat hij zaaide. Want ook dat leverde een déjà vu op: Lukaku die meer op verkeersagent lijkt dan op een targetspits in zijn sas. Onze landgenoot stond voortdurend aanwijzingen te geven, om toch het idee te hebben iets te kunnen doen. Omdat Mourinho zijn ploeg diep liet terugvallen, stond Lukaku zeker het eerste uur moederziel alleen voorin. Ondertussen sloeg de voorlinie van Juve - het trio Ronaldo-Dybala-Cuadrado - wel gensters sloegen en hield De Gea de Portugese diva tot drie keer toe van een doelpunt bij zijn terugkeer naar de oude stal. Het thuispubliek moest met lede ogen aanzien hoe United geen kansen kreeg en zich liet domineren door Juventus.

Dat Lukaku zich weer eens ergerde omdat Pogba niet inliep op een kopbal, sprak boekdelen. In een slotoffensief trapte Pogba een kwartier van het einde nog wel op de paal maar zelfs dat kon niet verhullen dat dit Man United nauwelijks een team is. En al zeker geen ploeg die speelt met het gif dat door de aderen van Mourinho stroomt. Vandaar een bedroevende tiende plaats in de Premier League, vandaar ook 4 op 9 in de Champions League en slechts een van zijn zeven wedstrijden gewonnen...